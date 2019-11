Der EM-Pokal steht bei einer Pressekonferenz von UEFA-Spitzenfunktionären in einem Hotel in Bukarest auf dem Podium.

Bukarest. Bei der Auslosung für die EM 2020 erfährt Bundestrainer Löw am Samstag (18.00 Uhr) zunächst nur zwei der drei Vorrundengegner. Der Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! Auf diese Gegner trifft Deutschland bei der EM

Die DFB-Elf ist bei der Zeremonie im Romexpo Messezentrum von Bukarest im Topf 1 der sechs besten Teams der Qualifikationsrunde gesetzt.

Als vermeintlich stärkste Kontrahenten drohen Deutschland für die Gruppe F Weltmeister Frankreich aus Topf zwei und Europameister Portugal aus Top drei. Für den deutschen Gegner aus Topf vier gibt es bis nach den Playoff-Spielen Ende März noch sieben Optionen.

Diverse Konstellationen in anderen Gruppen sind aufgrund der umstrittenen EM-Regularien schon vor der Auslosung fix. So werden Russland, Dänemark und Belgien sicher in der Gruppe B sein. Holland und die Ukraine spielen in der Gruppe C.

Die EM findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern statt. Halbfinals und Endspiel steigen im Londoner Wembley Stadion. Jeder der qualifizierten Gastgeber darf mindestens zwei Gruppenspiele in seinem Heimatland bestreiten. Löw wird sogar alle drei Gruppenspiele mit der Nationalmannschaft in München spielen können.