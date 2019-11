Belgrad. Bayern Interimstrainer Hansi Flick gönnt im Champions-League-Duell bei Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr/Sky) drei seiner Stars eine Pause.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! 2:0! Goretzka und Lewandowski treffen für die Bayern

Hansi Flick setzt erstmals in seiner Amtszeit als Cheftrainer des FC Bayern München auf Ex-Weltmeister Jérôme Boateng. Der zuletzt in der Fußball-Bundesliga gesperrte und in der Champions League nicht aufgebotene Innenverteidiger ersetzt am Dienstag im Auswärtsspiel bei Roter Stern Belgrad David Alaba. Der Österreicher war nicht mit nach Serbien gereist, weil er Vater wird.

Neben Thiago agiert Leon Goretzka im zentral defensiven Mittelfeld vor der Viererkette mit Benjamin Pavard, Javi Martinez, Boateng und Youngster Alphonso Davies. Hinter Torjäger Robert Lewandowski bilden Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Philippe Coutinho eine offensive Mittelfeld-Dreierreihe. Insgesamt ändert Flick die Bayern-Elf im Vergleich zum 4:0 bei Fortuna Düsseldorf auf vier Positionen.

In seiner vierten Partie seit der Beförderung rotiert Flick und gibt Thomas Müller, Serge Gnabry und Joshua Kimmich eine Pause. Erstmals steht Thiago unter Flick in der Startelf.

Nationalspieler Goretzka lobt Bayern-Trainer Flick

Für Leon Goretzka hat Trainer Hansi Flick maßgeblichen Anteil daran, dass der FC Bayern München wieder in der Spur ist. “Durch den Trainerwechsel haben wir auch taktisch ein bisschen etwas verändert. Der wichtigste Punkt ist unsere Art und Weise zu verteidigen. Wir wollen deutlich höher angreifen und intensiver anlaufen“, sagte Goretzka bei Sky Sport.

Belgrad: 82 Borjan - 77 Gobeljic, 5 Degenek, 19 Milunovic, 23 Rodic - 87 Canas, 20 Petrovic - 92 Vukanovic, 10 Marin, 11 Garcia - 14 Boakye. - Trainer: Milojevic

München: 1 Neuer - 5 Pavard, 8 Martinez, 17 Jerome Boateng, 19 Davies - 6 Thiago, 18 Goretzka - 29 Coman, 24 Tolisso, 10 Coutinho - 9 Lewandowski. - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 50.000

Hier geht es zum Live-Ticker: