Live-Ticker Live! 1:1! BVB II gleicht in Straelen vor der Halbzeit aus

Straelen. Im Fernduell mit Rot-Weiss Essen muss der BVB II beim SV Straelen ran. Der Aufstieg steht auf dem Spiel. Hier geht's zum Live-Ticker.

Dass der SV Straelen auch Top-Teams der Regionalliga West gefährlich sein kann, das musste erst am Mittwoch Rot-Weiss Essen feststellen. Im Halbfinale des Niederrheinpokals setzte sich der Außenseiter nach Elfmeterschießen gegen RWE durch. Schon an diesem Sonntag hat Straelen die nächste Gelegenheit, einen Favoriten zu ärgern, denn es steht ein Heimspiel gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund an.

Der BVB hofft noch auf den Aufstieg in die 3. Liga. Bei zwei Spielen weniger als Spitzenreiter RWE liegen die Borussen derzeit zwei Zähler hinter den Essener.

Der BVB II startet mit folgenden Spielern: Unbehaun - Hober, Tachie, Weigelt, Tigges, Finnsonn, Pfanne, Dams, Knauff, Raschl, Wanner

