Leverkusen verpflichtet Grimaldo von Benfica Lissabon

Bayer Leverkusen hat den spanischen Linksverteidiger Alejandro Grimaldo verpflichtet.

Der 27-Jährige wechselt in diesem Sommer ablösefrei vom portugiesischen Topclub Benfica Lissabon zu den Rheinländern, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. In Leverkusen erhält Grimaldo einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Alejandro Grimaldo ist ein wendiger, sehr spielstarker Außenverteidiger, taktisch sehr versiert. Er ist torgefährlich und verfügt über viel Erfahrung und Klasse“, sagte Bayer 04-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Vereinsmitteilung über den Stammspieler des Teams von Trainer Roger Schmidt.

Grimaldo kommt in Portugals Liga sowie in der Champions League in dieser Saison bislang auf 15 Assists und ist damit Benficas bester Vorlagengeber. Schmidt und Benfica-Präsident Rui Costa bemühten sich in den vergangenen Monaten vergeblich um eine Vertragsverlängerung mit Grimaldo.