Leipzig ohne verletzten Werner nach Manchester

RB Leipzig muss auch bei Manchester City auf Timo Werner verzichten. Der Nationalstürmer fällt aufgrund von Adduktorenproblemen für das Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) aus.

Der 27-Jährige, der seinen Stammplatz bei den Sachsen verloren hat, hatte bereits bei der 1:2-Niederlage in Wolfsburg gefehlt. Dafür ist Benjamin Sesko eine Option im Sturm. Der slowenische Nationalspieler nahm am Montag am Abschlusstraining in Leipzig teil. Sesko war in Wolfsburg aufgrund von Nackenschmerzen nicht zum Einsatz gekommen. Der 20-Jährige ist für das Spiel beim Titelverteidiger sogar eine Option für die Startelf.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Aké, Gvardiol - Rodri, Lewis - Foden, Alvarez, Silva - Haaland

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum - Schlager, Seiwald - Simons, Carvalho - Openda, Sesko