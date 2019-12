Essen. RB Leipzig hat als Gruppensieger das Achtelfinale der Champions League erreicht. Auch weiter: Liverpool. Ausgeschieden ist Ajax Amsterdam.

Leipzig holt Gruppensieg - Klopp weiter - Ancelotti gefeuert

RB Leipzig zieht als Gruppenerster ins Achtelfinale der Champions League ein. Dafür reichte dem Fußball-Bundesligisten am Dienstagabend ein 2:2 (2:0) bei Olympique Lyon. Die Sachsen gingen früh durch einen Strafstoß von Emil Forsberg in Führung (9. Minute). Auch der zweite Treffer für RB fiel vom Elfmeterpunkt - Timo Werner verwandelte (33.) sicher. Der Ausgleich in der zweiten Halbzeit durch Houssem Aouar (50.) und Memphis Depay (82.) brachte die Gäste nicht mehr um den Sieg in der Gruppe G.

Trainer Jürgen Klopp hat mit Titelverteidiger FC Liverpool ein frühes Champions-League-Aus souverän vermieden. Der Tabellenführer der englischen Premier League gewann das entscheidende Gruppenspiel beim österreichischen Fußball-Meister RB Salzburg am Dienstagabend mit 2:0 (0:0). Ein Doppelschlag des Ex-Leipzigers Naby Keita (57. Minute) und von Mohamed Salah (58.) entschied die Partie vor 29 520 Zuschauern in der ausverkauften Salzburger Arena.

Für RB Salzburg geht es in der Europa League weiter

Liverpool zog mit 13 Punkten als Gruppenerster vor dem SSC Neapel (12, (4:0 gegen KRC Genk) ins Achtelfinale ein. Für die Salzburger geht es 2020 in der Europa League weiter.

Torschütze für den FC Liverpool: Mo Salah. Foto: Reuters

Das gilt auch für Inter Mailand. Die Italiener verloren selbst gegen ein B-Team des FC Barcelona 1:2 (1:1). Dafür folgt nun Borussia Dortmund dem Sieger der Gruppe F in die erste K.o.-Runde. Der BVB gewann das Parallelspiel gegen Slavia Prag mit 2:1 (1:1) und rettete mit zehn Punkten noch Platz zwei hinter Barça (14).

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

Matchwinner für Napoli war der polnische Nationalspieler Arkadiusz Milik mit einem Hattrick vor der Pause: Der frühere Bundesligaprofi von Bayer Leverkusen traf in 3., 26. und 38. Minute. Dries Mertens sorgte per Handelfmeter für den Endstand (75.). Kurios: Nach dem Abpfiff, um 23.42 Uhr, verkündeten die Verantwortlichen, dass Trainer Carlo Ancelotti trotz des Sieges von seinen Aufgaben entbunden wird.

Weiterhin qualifizierten sich Olympique Lyon durch ein 2:2 gegen Gruppe-G-Sieger RB Leipzig sowie der FC Chelsea (2:1 gegen Lille) und der FC Valencia (1:0 bei Ajax Amsterdam/Gruppe H). Bei Chelsea gab Nationalspieler Antonio Rüdiger nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Bereits vor dem 6. und letzten Gruppenspieltag hatten der FC Barcelona, Bayern München, Juventus Turin, Leipzig, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid und Tottenham Hotspur den Sprung in die K.o.-Runde geschafft, die am kommenden Montag in Nyon ausgelost wird. Spieltermine für das Achtelfinale sind der 18., 19., 25. und 26. Februar sowie der 10., 11., 17. und 18. März. (dpa/sid)

