DFB-Pokal Leipzig gewinnt Pokalspiel gegen Bremen in der Verlängerung

Bremen. Werder Bremen wehrt sich bei der 1:2-Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig lang, aber in der Nachspielzeit der Verlängerung vergebens.

RB Leipzig hat zum zweiten Mal nach 2019 das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Die Sachsen gewannen am Freitagabend im Halbfinale bei Werder Bremen nach torlosen 90 Minuten noch 2:1 nach Verlängerung. Im Endspiel trifft die Mannschaft des zum FC Bayern München wechselnden Trainers Julian Nagelsmann am 13. Mai im Berliner Olympiastadion auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Borussia Dortmund und dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, das am Samstag stattfindet. Die eingewechselten Hee-Chan Hwang (93.) und Emil Forsberg (120.+2) trafen für Leipzig, Leonardo Bittencourt war der zwischenzeitliche Ausgleich für die Bremer gelungen (105.+1).

Die in der Liga stark vom Abstieg bedrohten Bremer kassierten trotz einer couragierten Leistung den nächsten Rückschlag. Nach ARD-Informationen entschied der Aufsichtsrat von Werder unmittelbar nach dem Spiel, dass Florian Kohfeldt in Bremen Trainer bleibt. Die Bremer Verantwortlichen hatten dem Coach nach der sportlichen Talfahrt nur eine Job-Garantie bis zum Pokalspiel gegeben. (dpa)

