Legenden-Elf des Ruhrgebiets: BVB-Ikone Hans Tilkowski gewinnt Torwart-Wahl

Essen. Die beste Mannschaft aus 100 Jahren Revierfußball hat ihren Torhüter: BVB-Ikone Hans Tilkowski erhielt bei der Leser-Wahl die meisten Stimmen.

Der große Aufstieg des Hans Tilkowski begann 1965. Der Torwart gewann damals mit Borussia Dortmund den DFB-Pokal, schaffte mit der deutschen Nationalmannschaft die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in England. Als erster Torhüter überhaupt wählten ihn deutsche Sportjournalisten im Oktober 1965 zum „Fußballer des Jahres“ – eine besondere Auszeichnung für den damals 30-Jährigen.

Jetzt wird Hans Tilkowski, der am 5. Januar 2020 im Alter von 84 Jahren starb, posthum eine weitere Ehre zuteil. Die BVB-Ikone ist der Torwart in der Legenden-Elf des Ruhrgebiets, der besten Mannschaft aus 100 Jahren Revierfußball, die Leserinnen und Leser der WAZ wählen können.

Vor den Ex-Schalkern Neuer und Nigbur

Tilkowski erhielt 31 Prozent der Stimmen und damit die meisten vor Manuel Neuer (25), Norbert Nigbur (23), Fritz Herkenrath (13) und Stefan Klos (9). In der Sonderausstellung „Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ auf Zeche Zollverein in Essen bekommt Tilkowski als großformatiger Sticker nun seinen Platz in der Legenden-Mannschaft.

So sieht die Wand in der Sonderausstellung "Mythos & Moderne" aus. Hans Tilkowski hat den Platz im Tor bekommen. Foto: imago, Gestaltung: Funke

Zu Tilkowskis Legendenstatus trug vor allem das WM-Finale 1966 bei. Denn er war der Torwart beim Wembley-Tor – niemand war näher dran. „Er war nicht drin“, sagte Tilkowski später immer wieder über Geoff Hursts Schuss an die Unterkante der Latte. Der sowjetische Linienrichter Tofik Bachramov sah den Ball hinter der Linie, deshalb gab der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst das Tor. Es war das vorentscheidende 3:2, England gewann letztlich 4:2 nach Verlängerung. Tilkowskis Autobiografie trägt den Titel: „Und ewig fällt das Wembley-Tor“.

Tilkowski schrieb mit dem BVB Geschichte

Sein Name wird für immer fest mit diesem Ereignis verbunden bleiben. Dabei hat Tilkowski noch viel mehr vorzuweisen – auch aus dem Jahr 1966. Da triumphierte der gebürtige Dortmunder mit dem BVB im Europapokal der Pokalsieger. Die Borussen gewannen durch den 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den FC Liverpool als erstes deutsches Team einen europäischen Wettbewerb. Hans Tilkowski schrieb mit dem Revierklub damals Geschichte. Jetzt ist er in der Legenden-Elf des Ruhrgebiets verewigt.

