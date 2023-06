Kolo Muani schließt Verbleib in Frankfurt nicht aus

Frankfurt/Main Frankreichs umworbener Stürmerstar Randal Kolo Muani hat die Fortsetzung seiner Karriere in der nächsten Bundesliga-Spielzeit bei Eintracht Frankfurt nicht ausgeschlossen.

Frankreichs umworbener Stürmerstar Randal Kolo Muani hat die Fortsetzung seiner Karriere in der nächsten Bundesliga-Spielzeit bei Eintracht Frankfurt nicht ausgeschlossen.

„Es kann sein, dass noch eine Saison hinzukommt. Es besteht die Möglichkeit, dass ich bester Torjäger der Bundesliga werden kann“, sagte der 24 Jahre alte Vize-Weltmeister am Mittwoch. Am Samstag tritt Kolo Muani mit der Eintracht im Finale des DFB-Pokals in Berlin gegen RB Leipzig an.

Drittbester Torjäger

In der abgelaufenen Bundesligasaison war der Fußball-Profi mit 15 Treffern nicht nur der drittbeste Torjäger, sondern mit zusätzlichen 16 Torvorlagen auch der Stürmer mit den meisten Scorer-Punkten. Die Torjägerkanone gewannen gemeinsam der Bremer Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku von RB Leipzig mit jeweils 16 Treffern.

Interesse an einer Verpflichtung von Kolo Muani soll neben dem FC Bayern München auch der französische Rekordmeister Paris Saint-Germain haben. Spekuliert wurde über eine mögliche Ablösesumme von bis zu 120 Millionen Euro. Der Vertrag von Kolo Muani beim Europa-League-Sieger hat noch eine Laufzeit bis 2027 und soll keine Ausstiegsklausel enthalten. Er war im Sommer 2022 ablösefrei nach Frankfurt gewechselt.

In Frankreich bereits Pokal gewonnen

Nun hofft der Nationalspieler aus Frankreich auf einen großen Abschluss der Saison im Pokal-Endspiel. „Das Finale ist für uns wichtig. Man geht da nicht nur rein, sondern will es gewinnen“, sagte Kolo Muani, der vor seinen Wechsel an den Main mit dem FC Nantes in seiner Heimat Pokalsieger geworden war.