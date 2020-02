Von der gefeierten jungen Trainergeneration ist nicht viel geblieben. Aktuell steht Florian Kohfeldt in Bremen unter Erfolgszwang. Ein Kommentar.

Kohfeldts Lage in Bremen gleicht der von Tedesco auf Schalke

Noch keine zwei Jahre ist es her, als im deutschen Fußball von einer neuen Trainergeneration geschwärmt wurde. Julian Nagelsmann machte sich bei der TSG Hoffenheim für ambitioniertere Klubs interessant, Domenico Tedes­co führte Schalke 04 als Bundesliga-Debütant zur Vizemeisterschaft, und Florian Kohfeldt stabilisierte Werder Bremen. Kohfeldt wurde für seine besonderen Leistungen vom DFB sogar zum „Trainer des Jahres 2018“ ernannt. Welch eine Ehre.

Doch nur Nagelsmann ging seitdem tatsächlich den vorgezeichneten Weg, er trainiert jetzt den Titelanwärter RB Leipzig. Auf Schalke begeistert längst David Wagner die Anhängerschaft, Domenico Tedes­co zeigte in seiner zweiten Saison Anzeichen von Überforderung, den drohenden Abstieg verhinderte Routinier Huub Stevens. Und in Bremen stellt sich gerade ein ähnliches Szenario dar. Grundsätzlich sind sie bei Werder von den Fähigkeiten des 37-jährigen Trainers überzeugt. Doch der liefert nicht mehr die gewünschten Ergebnisse, der Traditionsklub ist wie Schalke ein Jahr zuvor in Abstiegsgefahr geraten. Und unter Stress häufen sich auch Kohfeldts Fehler.

Die Werder-Verantwortlichen werden nicht ewig geduldig bleiben

Es fällt auf, dass er sich sogar einer ähnlichen Wortwahl wie damals Tedesco bedient. Er werde nicht zurücktreten, weil er nicht weglaufen wolle, sagt er. Noch genießt er den Schutz des Sport-Geschäftsführers Frank Baumann. Doch falls Kohfeldt an diesem Dienstag auch das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund verlieren sollte, dürfte bereits das folgende Bundesligaspiel gegen Union Berlin über seine Zukunft entscheiden. Hält die Talfahrt an, können und werden die Verantwortlichen nicht geduldig bleiben. Dann wird es auch Kohfeldt erwischen, obwohl das eigentlich niemand will – denn erst im Sommer war ja der Vertrag aus voller Überzeugung bis 2023 verlängert worden.

Im Herbst wurde Florian Kohfeldt noch als möglicher Nachfolger von Lucien Favre bei Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht, ein paar Monate zuvor soll es lose Kontakte gegeben haben. Diese seinerzeit gar nicht so abwegige Idee ließe sich heute in Dortmund nicht mehr verkaufen. So schnell kann es gehen im Fußball.