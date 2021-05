DFB-Pokal Kohfeldt bleibt trotz Pokalpleite Trainer in Bremen

Bremen. Werder Bremen vertraut bis zum Saisonende Florian Kohfeldt beim Kampf um den Klassenerhalt, weil er. den richtigen Ansatz gefunden habe.

Florian Kohfeldt bleibt trotz des verlorenen Halbfinals im DFB-Pokal gegen RB Leipzig Trainer des SV Werder Bremen. "Florian wird Trainer bleiben. Wir glauben, dass wir in dieser Konstellation unser Ziel, den Klassenerhalt, auch erreichen können", sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Freitagabend nach dem 1:2 nach Verlängerung dem TV-Sender Sky.

Der kämpferische Auftritt habe gezeigt, dass die Mannschaft lebe und dass Kohfeldt in dieser Woche nochmal die richtigen Ansätze gefunden habe. "Wenn die Mannschaft auch in den nächsten Spielen so auftritt, dann bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen", sagte Baumann, wollte dem Trainer aber keine Jobgarantie über die Saison hinaus geben. (dpa)

