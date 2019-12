Liverpool. Zurück aus Katar, Zeit für eine gute Tat, mitten im Titelrennen: Der FC Liverpool und Jürgen Klopp geht es am Donnerstag beim Boxing Day weiter.

Klopp und Liverpool-Profis besuchen Kinder im Krankenhaus

Zwischen dem Triumph beim Weltpokal und dem nächsten Spiel am Boxing Day der englischen Premier League bleibt zum Glück noch etwas Zeit für eine gute Tat: Jürgen Klopp und Spieler des FC Liverpool haben einige erkrankte Kinder zur Weihnachtszeit glücklich gemacht. Bei einem Krankenhaus-Besuch lud Klopp einen Jungen, der eine Beinoperation überstehen musste, zu einem Besuch auf das Trainingsgelände des Champions-League-Siegers ein. Der gerührte Junge strahlte im Krankenbett erst verblüfft und vergoss später einige Tränen, wie auf einem am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Premier-League-Homepage veröffentlichten Video zu sehen war.

„Die Leute denken vielleicht, wir geben den Kindern viel, wenn wir hierher kommen. Aber in Wirklichkeit gibt uns das Energie, emotionale Energie“, sagte der mit einer roten Weihnachtsmütze verkleidete Klopp, Trainer des FC Liverpool. Einige der Spieler sangen ein Geburtstagsständchen für ein Mädchen. Abwehrspieler Andy Robertson stellte fest: „Wir kämpfen in der Premier League und um die Champions League. Das hier rückt das alles ein bisschen zurecht. Einige von den Kindern kämpfen darum, gesund zu sein, sie wollen Weihnachten einfach zu Hause sein.“

Klopp richtet emotionale Botschaft an die Fans

In einer Weihnachtsbotschaft auf der Klub-Homepage zeigte sich Klopp vor dem Spitzenspiel bei Leicester City am zweiten Weihnachtsfeiertag stolz und berührt von den sportlichen Erfolgen in diesem Jahr. Er werde niemals die Nacht nach dem 2:0-Sieg im Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur in Madrid und den Empfang am folgenden Tag in Liverpool vergessen. Klopp erinnerte am Mittwoch auch an den Mix der Kulturen, Traditionen, Hintergründe und Glaubensrichtungen in der Kabine des überlegenen Tabellenführers und meinte über den FC Liverpool: „Ich liebe das. Es ist etwas Besonderes.“

Die Vorweihnachtszeit war für Jürgen Klopp in diesem Jahr noch etwas stressiger als gewohnt, und auch nach dem Heiligen Abend geht es für ihn und seinen FC Liverpool kaum besinnlicher zu. Den frischgekürten Klub-Weltmeistern steht bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag (21 Uhr/Sky) die nächste große Herausforderung bevor: Am „Boxing Day“ spielen die Reds beim ersten Verfolger Leicester City wohl um die Vorentscheidung in der englischen Meisterschaft.

Liverpool geht entspannt ins Topspiel gegen Leicester

Zehn Punkte Vorsprung auf Leicester und elf auf Titelverteidiger Manchester City hat Liverpool bis Weihnachten gesammelt - und dabei sogar ein Spiel weniger absolviert. Hält Klopp mit seinem Team das Tempo in den kommenden drei Partien, nimmt die erste Liverpooler Meisterschaft seit 1990 konkrete Formen an. Über den Jahreswechsel warten auf den ungeschlagenen Tabellenführer noch die Wolverhampton Wanderers (29. Dezember) und Sheffield United (2. Januar).

„Wir werden ständig getestet, das ist unser Leben“, sagte Klopp, früherer Trainer von Borussia Dortmund, nach dem Sieg in Doha: „Im Moment bestehen wir eine Prüfung nach der anderen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die zukünftigen Prüfungen bestehen.“ Mit 1:0 nach Verlängerung hatte seine Elf im WM-Finale gegen CR Flamengo aus Rio de Janeiro gewonnen und war dabei wieder einmal über die eigenen Grenzen hinausgegangen.

Mit dem dritten internationalen Titel des Jahres nach dem Triumph in der Champions League und im europäischen Supercup waren die Liverpooler Helden zwei Tage vor Weihnachten aus der Wüste zurückgekehrt. Klopp überließ auf der Gangway den Pokal seinem Kapitän Jordan Henderson, er selbst hatte den Fokus längst auf die Liga gerichtet. Ein Schicksal wie im vergangenen Jahr soll sich nicht wiederholen.

Klopp muss Guardiola diesmal nicht als Konkurrenten fürchten

Damals lag Liverpool nach 20 Spieltagen noch sieben Punkte vor City, verspielte aber den komfortablen Vorsprung innerhalb weniger Wochen. Die Mannschaft von Pep Guardiola scheint in dieser Saison aber nicht in der Lage zu sein, das gewohnt konstante Top-Niveau abzurufen, allerdings meldete sich der Double-Gewinner mit einem 3:1 gegen Leicester zurück, als Liverpool noch in Katar weilte.

Die lange ungeliebte Dienstreise an den Persischen Golf überstand Klopps Team weitgehend unbeschadet. Nur Alex Oxlade-Chamberlain humpelte mit Gehhilfen aus dem Flieger, in Leicester ist der englische Nationalspieler wegen einer Bänderverletzung am Knöchel nicht dabei. Klar ist: Gemeinsam werden die Reds auch diesen Ausfall auffangen, zumal Klopp ab Januar der Japaner Takumi Minamino zur Verfügung stehen wird. Der Rechtsaußen kommt von Red Bull Salzburg nach Liverpool.

Virgil van Dijk und Jürgen Klopp sind noch nicht titelsatt

Dort trifft er auf eine Mannschaft, die auch nach dem nächsten Titel noch lange nicht satt ist. „Das Jahr 2019 war ein herausragendes für den Verein“, sagte der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk: „Aber wir sollten uns damit nicht zufriedengeben. Wir sollten weitermachen, nach mehr streben und mehr Pokale gewinnen wollen.“ Ist darunter auch die Trophäe für die Premier League, haben sich für Klopp und seine Reds die stressigen Tage rund um Weihnachten vollends ausgezahlt. (mit sid/dpa)