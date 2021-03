Klopp steht als Löw-Nachfolger "nicht zur Verfügung"

München. Wer wird Nachfolger von Joachim Löw als Bundestrainer? Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat aktuell kein Interesse am DFB-Job.

Jürgen Klopp hat ausgeschlossen, nach der Fußball-EM Nachfolger von Joachim Löw zu werden. „Nein, ich werde in oder nach diesem Sommer nicht als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen“, sagte der Coach des FC Liverpool am Dienstag. Löw hatte zuvor überraschend verkündet, seinen bis 2022 laufenden Vertrag schon nach der Europameisterschaft in diesem Sommer aufzulösen. Klopp gilt als einer der Topkandidaten für den Trainerposten der DFB-Auswahl.

„Ich habe ja einen Job, einen Dreijahresvertrag in Liverpool“, stellte Klopp vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig am Mittwoch klar. „Man unterschreibt Verträge und versucht, sich daran zu halten. Das ist eine einfache Situation. Im Leben geht es immer um Timing. Wenn es nicht passt, muss man sich nicht aufregen, sondern muss mit den Dingen umgehen.“