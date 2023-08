Klopp schließt Wechsel von Salah nach Saudi-Arabien aus

Jürgen Klopp will Mohammed Salah nicht nach Saudi-Aranien ziehen lassen.

Liverpool Steht Liverpools Mohamed Salah vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien? Trainer Jürgen Klopp glaubt nicht daran und will seinen Topstürmer auch nicht ziehen lassen.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat einen Wechsel seines angeblich von saudi-arabischen Clubs umworbenen Stürmers Mohamed Salah ausgeschlossen. Der 31-Jährige sei „unverzichtbar“, stellte Klopp klar.

„Das war er und das wird er in Zukunft sein. Da ist also nichts dran.“ Sollte der FC Liverpool ein Angebot bekommen, „dann wäre die Antwort nein“. Zuletzt war berichtet worden, der saudische Club Al-Ittihad wolle den Ägypter verpflichten. Klopp wollte davon nichts wissen. „Es ist immer schwierig über solche Mediengeschichten zu sprechen, denn aus unserer Sicht gibt es überhaupt nichts zu erzählen“, sagte der Liverpooler Coach. „Wir haben kein Angebot.“ Salahs Vertrag in Anfield läuft bis zum Sommer 2025.

Sorgen um den möglichen Verlust seines Topstürmers mache er sich nicht. „Ich denke über ein Problem nach, wenn ich es habe, dann ist noch genug Zeit dafür“, sagte der 56-Jährige. „Wenn da etwas kommt, was ich nicht glaube oder nicht weiß, dann kann ich immer noch drüber nachdenken. Aber ich habe schon gesagt: Wenn da etwas wäre, dann würde ich nein sagen.“