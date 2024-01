Klinsmann mit Südkorea nur Remis beim Asien-Cup

Doha Südkorea ist Mitfavorit bei der Asien-Meisterschaft. Nach dem Auftaktsieg leistet sich die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann jedoch einen Stolperer.

Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann ist mit seiner Mannschaft im zweiten Gruppenspiel des Asien-Cups in Katar nicht über ein 2:2 (1:2) gegen Jordanien hinausgekommen.

Erst ein Eigentor des Jordaniers Jasan Al-Arab in der ersten Minute der Nachspielzeit rettete den favorisierten Südkoreanern im Al-Thumama-Stadion in Doha den Ausgleich.

Kapitän Heungmin Son brachte Klinsmanns Team zunächst mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 9. Minute in Führung. Ein Eigentor von Yongwoo Park (37.) sorgte für den Ausgleich, ehe Jasan Al-Naimat in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Auswahl Jordaniens in Front brachte.

Klinsmann setzte beim WM-Vierten von 2002 erneut die Bundesliga-Profis Minjae Kim vom FC Bayern München, Jaesung Lee vom FSV Mainz 05 und Wooyeong Jeong vom VfB Stuttgart ein.

Jordanien führt Tabelle vor Südkorea an

Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Bahrain bei der Kontinental-Meisterschaft hatte Klinsmann vor Selbstzufriedenheit gewarnt. „Ich würde sagen, dass wir zuversichtlich, aber nicht zu selbstsicher sind und den Asien-Cup Spiel für Spiel bestreiten“, sagte der Ex-Bundestrainer, der gegen Jordanien auf seinen verletzten Stammtorhüter Seunggyu Kim verzichten musste. „Unsere Absicht ist dennoch von Beginn an klar gewesen: Dass wir bis zum Ende im Wettbewerb sind.“

Jordanien, das im ersten Spiel Malaysia mit 4:0 bezwungen hatte, führt die Tabelle in der Gruppe E mit vier Punkten vor Südkorea an. Am Donnerstag trifft Südkorea im letzten Gruppenspiel auf Malaysia. Die jeweils ersten beiden Teams der Gruppe sowie die besten vier von insgesamt sechs Gruppendritten ziehen ins Achtelfinale des Turniers ein.