2. Liga Kiel verpasst Sprung an die Spitze - Schalke schwächelt

Düsseldorf Der Hamburger SV ist neuer Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Der Mitfavorit profitiert vom ersten Patzer der Kieler. Die beiden Bundesliga-Absteiger Hertha und Schalke schwächeln.

Holstein Kiel hat den möglichen Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Beim 2:4 (0:2) gegen den 1. FC Magdeburg musste das Team von Trainer Marcel Rapp nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage hinnehmen. Tore von Luca Schuler (2.), Jean Hugonet (22.), Luc Castaignos (68.) und Ahmet Arslan (90.+1) entschieden die Partie zugunsten der Gäste, die sich damit auf Platz zwei verbesserten.

Größter Nutznießer der Kieler Heimniederlage war der Hamburger SV. Dank des 3:0 (2:0)-Erfolgs am Samstagabend über Hertha BSC führt der Aufstiegs-Mitfavorit die Tabelle punktgleich mit den Teams aus Magdeburg und Wiesbaden an.

Schalke unterliegt Braunschweig

Ähnlich wie die auf den letzten Rang abgerutschten Berliner ist auch der zweite Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen vom avisierten Kurs abgekommen und muss sich mit Platz 13 begnügen. Beim 0:1 (0:1) in Braunschweig leistete sich der FC Schalke die bereits zweite Liga-Niederlage. Anders als beim 3:1 im Pokal gut eine Woche zuvor an gleicher Stätte mangelte es im Spiel nach vorn diesmal an Durchschlagskraft. Der Braunschweiger Torschütze Fabio Kaufmann (21.) besiegelte den Rückschlag.

Im dritten Sonntagsspiel gelang dem 1. FC Nürnberg der erste Saisonsieg. Für das 3:1 (1:0) beim VfL Osnabrück sorgten Can Uzun (35.), Lukas Schleimer (70.) und Benjamin Goller (85.). Die beiden Anschlusstreffer der Gastgeber durch Christian Joe Conteh (86./88.) fielen zu spät.