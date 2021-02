KFC Uerdingen wohl mit neuem Investor - Heimspiele in Lotte

Krefeld. Der Spielbetrieb des KFC Uerdingen ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gerettet. Ein Investor aus Armenien soll einsteigen.

Für den wankenden Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen ist offenbar ein Investor gefunden. Wie die Westdeutsche Zeitung und der Kicker übereinstimmend berichten, ist die Spielbetriebs GmbH des Klubs an den armenischen Investor Roman Gevorkyan verkauft worden. Gevorkyan hält bereits Anteile am FC Noah Erewan in der armenischen Hauptstadt und am italienischen Viertligisten AC Noah Siena.

Seit der langjährige Investor Mikhail Ponomarev seine Zahlungen beim Krefelder Traditionsklub eingestellt hat, ist der KFC in große finanzielle Probleme geraten. Anfang dieses Jahres hatte der Klub zunächst ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt, um sich in dieser Woche dann doch für ein reguläres Insolvenzverfahren zu entscheiden. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter hat am Dienstag die Arbeit bei den Krefeldern aufgenommen.

Durch nicht bezahlte Rechnungen geriet der KFC zuletzt immer wieder in die Kritik. Auch die Stadionmiete an die Düsseldorfer Stadiongesellschaft DLive konnten die Krefelder nicht mehr aufbringen. Die kommenden Heimspiele der Uerdinger sollen nun im Stadion der Sportfreunde Lotte an der Grenze zu Niedersachsen ausgetragen werden, wie die WZ erfahren hat. Grund dafür sei die vergleichsweise niedrige Stadionmiete. (fs)