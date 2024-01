Kanzler Scholz kommt zu Beckenbauer-Trauerfeier nach München

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an der geplanten großen Trauerfeier für den gestorbenen Franz Beckenbauer am kommenden Freitag in der Allianz Arena in München teilnehmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an der geplanten großen Trauerfeier für den gestorbenen Franz Beckenbauer am kommenden Freitag in der Allianz Arena in München teilnehmen.

Der Kanzler wolle damit „seinen großen Respekt und seine Anerkennung für einen herausragenden Sportler unseres Landes bekunden“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Mit Franz Beckenbauer verliert unser Land einen großen Fußballer, Sportler und Menschen.“

Der frühere Fußball-Welt- und Europameister sowie DFB-Teamchef war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.