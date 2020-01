Essen. Jürgen Klopp legt mit dem FC Liverpool eine unglaubliche Serie hin. Erster Meistertitel seit 1990 steht bevor. José Mourinho geht in die Knie.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jürgen Klopp mit Superserie: Wann feiert der FC Liverpool?

In diesem Frühjahr dürfte bei den Einwohnern Liverpools keine Langeweile aufkommen. So steht etwa die Messe „Comic Con“ im Veranstaltungskalender. Später kommen noch die Sänger Jamie Callum und Frank Turner zu Konzerten in die nordenglische Stadt. Es könnte aber bereits im März noch ein Ereignis geben, das die Bürger am River Mersey in völlige Ekstase versetzen würde.

England Nächster Sieg: Klopp und FC Liverpool nicht zu stoppen Der FC Liverpool steuert unaufhaltsam auf die erste Meisterschaft seit 1990 hin. Dass Kapitän Jordan Henderson am Saisonende den Silberpokal in die Höhe stemmen wird, daran besteht kaum noch Zweifel. Es bleibt nur eine Frage: Wann kann Liverpool den Titelgewinn feiern? Am Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp dem großen Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Liverpool gewann auch die Partie bei Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0). Es war die Fortsetzung einer unglaublichen Serie. Liverpool fuhr in London den 20. Sieg im 21. Spiel und sorgte für einen Startrekord. Die Zwischenbilanz übertrifft sogar die 100-Punkte-Saison von Manchester City vor zwei Jahren. 14 Punkte vor Manchester City Die Bilanz ist beinahe makellos: Liverpool hat 61 von 63 möglichen Punkten geholt und bei einem Spiel weniger 14 Zähler Vorsprung vor dem ersten Verfolger Manchester City. Ein weiterer Konkurrent verlor am Wochenende. Leicester City unterlag dem FC Southampton mit 1:2. „Ich bin ungefähr 50 Jahre lang im Fußball und wenn mir jemand gesagt hätte, dass dies jemals passieren würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass dies nicht möglich ist“, sagte der 52-jährige Klopp, den die enorme Dominanz seiner Champions-League-Sieger offenbar selbst verblüfft. Diesmal erzielte der brasilianische Angreifer Roberto Firmino (37. Minute) das entscheidende Tor. "Fühle nichts": Startrekord mit Liverpool lässt Klopp kalt

Nächster Sieg: Klopp und FC Liverpool nicht zu stoppen

BVB-Profi Hakimi wieder bester Nachwuchsfußballer Afrikas England "Fühle nichts": Startrekord mit Liverpool lässt Klopp kalt Der Rekord sei für Klopp „etwas Besonderes, aber es fühlt sich momentan irgendwie nicht so an. Erst wenn du die Trophäe hast, ist es getan. Bis dahin müssen wir weiter kämpfen“, fügte der langjährige Trainer von Borussia Dortmund an. Geht es für die Reds im aktuellen Tempo weiter, ist der Titelgewinn nur noch eine Frage der Zeit. Während die Konkurrenz Wochen für Wochen Punkte lässt, setzt sich Liverpool weiter ab. Selbst umkämpfte Spiele wie in Tottenham landen auf Klopps Seite. „Wir mussten für diesen Sieg kämpfen – am Ende sogar richtig hart“, betonte der Trainer. Mehr als ein Jahr ungeschlagen In der Liga ist der Traditionsklub von der Anfield Road seit mehr als einem Jahr ungeschlagen. Die sieben verspielten Punkte auf Verfolger City im Vorjahr waren ein ganz anderer Fall: Das Polster ist nun deutlich größer und Liverpool wirkt zudem noch viel gefestigter. Zeigt ein Spieler wie Angreifer Mohamed Salah mal Schwächen, springen seine genialen Teamkollegen Sadio Mané oder eben Roberto Firmino in die Bresche. Und die Defensive um Virgil van Dijk scheint schier unüberwindbar zu sein. Gegen Tottenham gab es den siebten Zu-Null-Sieg in Folge. Trotz der positiven Vorzeichen warnte Klopp: „Unsere Konkurrenten sind stark. Pep Guardiola wird nicht aufgeben.“ Sein Trainerrivale José Mourinho haderte derweil, sein Team habe „so viel mehr verdient gehabt“. Einzig der Lohn blieb für Tottenham gegen Klopps Dauersieger mal wieder aus. Mourinho sorgte noch für eine Szene mit Symbolcharakter: Der Portugiese kniete sich in seiner Anzugshose auf den Rasen nieder. Es sah aus, als würde er sich vor Klopp verbeugen (ddh).