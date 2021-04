IOC-Präsident Bach: Europäisches Sportmodell bedroht

Montreux. IOC-Boss Thomas Bach kritisiert bei UEFA-Kongress "Egoismus". Verbandschef Ceferin greift Klubs an: "Dividende wichtiger als Leidenschaft".

IOC-Präsident Thomas Bach sieht das europäische Sportmodell in Gefahr. "In dieser polarisierenden Umgebung gewinnen engstirniger Eigennutz und Egoismus Boden gegenüber Solidarität, gemeinsamen Werten und Regeln", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag beim Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA in Montreux.

Bach sprach am Tag, nach dem zwölf europäische Topvereine die Gründung einer eigenständigen Super League angekündigt hatten. Der IOC-Präsident nahm keinen direkten Bezug auf diese Pläne. Die Corona-Krise habe die existierenden Brüche und Ungleichheiten offenbart und sogar vertieft, sagte Bach. Man müsse realisieren, dass das europäische Sportmodell und Werte wie Solidarität bedroht seien.

Wüttende Attacken von UEFA-Boss Ceferin

Deutlich wurde erneut UEFA-Boss Aleksander Ceferin: In einer mehr als 15 Minuten währenden Schlusspassage seiner Eröffnungsrede beim UEFA-Kongress iprangerte der Slowene die Haltung der Fußball-Spitzenclubs an. Für manche seien "Fans nur noch Konsumenten" und "Dividende wichtiger als Leidenschaft", sagte der 53-Jährige.

"Wenn der Schlusspfiff ertönt schauen sie nicht auf die Tabelle, sondern auf die Einschaltquoten und Aktienpreise", kritisierte Ceferin. Es gehe ihnen nicht darum, die Vitrinen ihrer Vereine mit Pokalen zu füllen, sondern ihre Konten mit Geld.

Ceferin reagierte damit erneut mit klaren Worten auf die Pläne von zwölf Vereinen, mit der Gründung einer Super League aus der europäischen Fußball-Gemeinschaft auszuscheren. Ausdrücklich sprach der UEFA-Chef die Eigentümer der sechs beteiligten englischen Clubs an. "Sie haben einen großen Fehler gemacht", sagte Ceferin. Aber: "Es ist noch Zeit, ihre Meinung zu ändern."

Explizit lobte Ceferin den Vorstandschef des FC Bayern München Karl-Heinz Rummenigge, der sich gegen die Super-League-Idee ausgesprochen hatte und dessen Rückkehr ins UEFA-Exekutivkomitee erwartet wurde. Rummenigge sei ein "fantastischer Ehrenvorsitzender der European Club Asssociation". Die am Montag verabschiedete Reform der Champions League pries Ceferin hingegen als wichtige Kontinuität der europäischen Fußball-Historie. (dpa)