In Rennes vergessen Fußball-Fans die Corona-Regeln

Essen. Beim Champions-League-Spiel von Stade Rennes gegen FK Krasnodar stehen nach einem Elfmetertor Zuschauer dicht gedrängt am Zaun.

Zum Auftakt in die Champions-League-Saison gab es ein Spiel, das bemerkenswert scheint. Nicht wegen der Begegnung (Stade Rennes gegen FK Krasnodar) oder des Ergebnisses (1:1) sondern wegen des Fan-Verhaltens.

Unmittelbar nach dem Spiel wurde in den Sozialen Medien über dicht gedrängt stehende Zuschauer diskutiert, die nicht einmal die Masken ordnungsgemäß getragen hatten.

Regelgerechte Zuschauerzahlen

Den Regeln der französischen Regierung und der lokalen Behörden entsprechend waren 5000 Zuschauern beim bretonischen Klub im Stadion. Die Höchstzahl ist von der Zentrale in Paris vorgegeben, die Details, etwa weitere Einschränkungen obliegen in der Hand der kommunalen Behörden. Auch deshalb kam es zur öffentlich diskutieren Diskrepanz zwischen Ausgangssperre in Paris und anderen Städten einerseits und dem freizügigen Verhalten in Rennes andererseits.

Nach dem Elfmeter fallen die Hemmungen

Tatsächlich hat der Gastgeber die Vorgaben offenbar von vorneherein eigenwillig interpretiert. Jedenfalls verteilten sich die Zuschauer in dem knapp 30.000 fassenden Stadion von Rennes nicht gleichmäßig, von Beginn an bildeten sich Menschengruppen, erst mit einigem Abstand und diszipliniert, aber nach der Führung für ihren Klub per Elfmeter durch Serhou Guirassy in der 55. Minute scheinen alle Regeln und Vorsichtsmaßnahmen vergessen. Abstand? Masken? Fehlanzeige. In diesem Moment Fehlanzeige.

Stade Rennes schienen diese für viele Menschen in Corona-Zeiten schwer verdaulichen Bilder nicht anzufechten. Nach dem Spiel feierte der Klub die „glühenden“ Fans, die sich nicht wie die erlaubten 5000, „für 10.000 oder 15.000 Menschen. Ein Gesang, der schön zu hören ist“.

Eine Stellungnahme von Stadt, Regierung oder Uefa stand am Morgen noch aus. (fs)