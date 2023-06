„Ihr habt die Stadt im Griff“: Fischer heizt Fans ein

Berlin Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat seinen „letzten großen Auftritt“ für eine mitreißende Rede genutzt.

Vor dem DFB-Pokalfinale am Abend (20.00 Uhr/ZDF und Sky) heizte das Vereinsoberhaupt den Fans am Berliner Breitscheidplatz ein. „Ihr habt die Stadt im Griff. Ihr rockt dieses Ding. Ihr schenkt heute Frankfurt, der Region und ganz Fußball-Deutschland einen großen Tag“, rief Fischer von der Bühne beim offiziellen Fanfest der Eintracht, bei dem in den Nachmittagsstunden zehntausende Fans präsent waren.

Fischer, der nach 23 Jahren Anfang 2024 abtritt, attackierte auch Finalgegner RB Leipzig. „Wer ist denn heute Abend nicht für Eintracht Frankfurt? Alle unsere Bundesliga-Gegner drücken uns die Daumen. Ihr seid der lebende Beweis des absoluten Traditionsvereins“, sagte der 67-Jährige.

Seitenhieb gegen RB

Während man selbst 131 000 Mitglieder habe, kriegen „die von Leipzig ihre Mitglieder in einen VW-Bus“, spottete der Funktionär. Fischer wurde immer wieder von den feiernden Fans unterbrochen. Die Anhänger stimmten Sprechgesänge wie „Peter, noch ein Jahr“ oder „Peter ist der beste Mann der Welt“ an.

Der Präsident kündigte an, vor dem Endspiel im ausverkauften Olympiastadion auch noch zur Mannschaft sprechen zu wollen. Auf die Frage, was er Kevin Trapp und Co. sagen werde, antwortete Fischer den Journalisten im kleinen abgesperrten Bereich hinter der Bühne: „Das ist der letzte Pokal, den ich mit Euch gewinnen kann. Also müsst ihr auch mal was für mich tun.“