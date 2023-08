Hummels spricht enttäuschtem Goretzka Mut zu

Dortmund Der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat Leon Goretzka nach dessen Nicht-Berücksichtigung für die kommenden Länderspiele Mut zugesprochen - mit einem Hauch Sarkasmus.

„Mach dir keinen Kopf, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, habe ich gehört“, kommentierte Hummels bei Instagram unter der Reaktion von Goretzka auf die Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick.

Der 28 Jahre alte Goretzka hatte geschrieben, er sei „extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein“. Die DFB-Auswahl spielt am Samstag kommender Woche in Wolfsburg gegen WM-Schreck Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich - ohne den 53-maligen Nationalspieler Goretzka.

Hummels (34) hat bislang 76 Länderspiele absolviert, das letzte im EM-Achtelfinale im Sommer 2021 gegen England (0:2). Zuvor war er vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw wie auch Thomas Müller und Jérôme Boateng als Reaktion vor allem auf das Vorrunden-Aus bei der WM 2018 zwischenzeitlich aussortiert worden.