Hummels beim DFB-Training dabei

Frankfurt/Main Mehrere Tage schmerzte der Rücken. Jetzt ist Mats Hummels wieder beim Training der Fußball-Nationalmannschaft dabei. Bundestrainer Nagelsmann kann auf den Routinier hoffen.

Mats Hummels hat zwei Tage vor dem EM-Testspiel gegen die Türkei erstmals wieder am Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen können.

Der 34 Jahre alte Verteidiger von Borussia Dortmund hatte in dieser Woche bisher wegen seiner Rückenprobleme nur individuell trainieren können. Bundestrainer Julian Nagelsmann standen somit auf dem DFB-Campus in Frankfurt alle 25 Akteure seines Kaders zur Verfügung.

Einsatz weiter offen

Hummels wirkte in den für Medien öffentlichen ersten 15 Minuten der Übungseinheit ohne erkennbare Probleme mit. Ob er am Samstag im Berliner Olympiastadion einsatzfähig sein wird, war vorläufig offen.

Im Bundesliga-Spiel des BVB am vergangenen Samstag in Stuttgart (1:2) war der Routinier in der Anfangsphase mit Schmerzen ausgewechselt worden. Anschließend hatte er aber schon Entwarnung für die Länderspiele gegeben. „Normalerweise dauert das 3-4 Tage bis es wieder geht“, schrieb er bei Instagram.

Rückkehr in die Nationalelf

Nagelsmann hatte Hummels nach fast zweieinhalb Jahren zum DFB-Comeback verholfen und plant mit ihm als Führungsspieler für die Heim-EM. Gegen die USA (3:1) stand der Dortmunder bei der Premiere des Bundestrainers als Innenverteidiger neben Antonio Rüdiger in der Startformation, im folgenden Spiel gegen Mexiko (2:2) wurde er aber wegen des nahenden Bundesliga-Spiels des BVB gegen Bremen (1:0) aus Belastungsgründen nicht eingesetzt.