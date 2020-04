"Home Challenge": BVB-Profi Hakimi feiert klaren Sieg

Köln Achraf Hakimi dreht bei der "Bundesliga Home Challenge" seine Fifa20-Begegnung für den BVB. Außerdem gibt es einen Überraschungssieger

Borussia Dortmunds Achraf Hakimi hat am zweiten Spieltag der "Bundesliga Home Challenge" ein Torfestival auf der Playstation gefeiert. Nach einem 2:2 in der Vorwoche bejubelte der 21-Jährige in der Fußball-Simulation FIFA 20 einen ungefährdeten 6:1-Sieg gegen Dominik Schmidt vom Zweitligisten Holstein Kiel - dabei traf er auch zweimal mit seinem eigenen Charakter. Dadurch drehte der Flügelflitzer des BVB nach der Auftaktpleite von Youtuber Erne Embeli (1:3) die Begegnung auf 7:4.

Schiri Ayketin schlägt Gladbach-Profi Jonas Hofmann

Überraschend stark präsentierte sich Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der 41 Jahre alte Bundesliga-Referee schlug bei seinem Debüt Fußballprofi Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach mit 2:1. In der Gesamtabrechnung verlor das erstmals angetretene Schiedsrichterteam aber mit 2:5, da Daniel Schlager gegen eSport-Profi Jannik "Jeffry 95" Reiners beim 0:4 chancenlos war. Zuvor rettete Nordi Mukiele RB Leipzig durch ein 2:1 gegen Davie Selke ein Remis gegen Werder Bremen.

Am Nachmittag war Maximilian Mittelstädt mächtig unter die Räder gekommen und verspielte dadurch einen sicher geglaubten Sieg für Hertha BSC. Der Abwehrspieler der Hauptstädter kassierte gegen Nico Schlotterbeck vom Ligakonkurrenten SC Freiburg eine empfindliche 1:11-Klatsche. eSportler Elias "Mern22" Nerlich hatte die Berliner zuvor durch ein 6:1 in der ersten Partie gegen SCF-Ersatztorhüter Mark Flekken in eine mehr als aussichtsreiche Ausgangsposition gebracht.

Profis und E-Sportler bilden für die Klubs Teams

29 der 36 Profiklubs aus der 1. und 2. Bundesliga sind am zweiten Wochenende der Home Challenge vertreten, das Schiedsrichter-Duo komplettiert das Teilnehmerfeld. Beim Auftakt am vergangenen Wochenende waren es 26 Mannschaften gewesen. Pro Team ist mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld" wie zum Beispiel ein eSportler am Start.

Jede Begegnung in FIFA 20 besteht aus zwei einzelnen Partien, insgesamt sind 25 Minuten Spielzeit pro Ansetzung vorgesehen. Die Ergebnisse werden zusammen addiert. Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein. (sid)