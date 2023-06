Hoeneß attackiert Matthäus: „Schneiden ihm alle Kanäle ab“

Essen. Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß faucht gegen Sky-Experte Lothar Matthäus und ist vom Ex-BVB-Spieler Raphael Guerreiro schwer angetan.

Für die Abteilung Attacke ist beim FC Bayern München immer noch einer verantwortlich: Uli Hoeneß. Am Sonntag hat sich der 71 Jahre alte Ehrenpräsident des Deutschen Meisters Lothar Matthäus zur Brust genommen. Hoeneß betonte, dass es nach dem turbilenten Saison-Endspurt mit der Last-Minute-Meisterschaft sowie der Trennung der Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in den letzten Tag ruhig geworden sei an der Säbener Straße. In Richtung Matthäus erging ein Machtwort: „Auch Lothar wird in den nächsten zwölf Monaten nun sicherlich weniger Informationen kriegen“, so Hoeneß bei einem Benefizspiel in Weissach am Tegernsee gegenüber Sky, „weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden.“

Matthäus und Kahn lieferten sich denkwürdiges TV-Duell

Eine Breitseite für den deutschen Rekordnationalspieler, Matthäus (62) verriet in seinem Job als Experte für Sky etliche Klub-Interna und kritisierte damit die Vereinsoberen. Mit Oliver Kahn lieferte er sich sogar ein richtiges Wortgefecht, in dem der inzwischen geschasste Vorstands-Chef Kahn aus der Haut fuhr. Es entstand eine Debatte über das „Mia san mia“ der Bayern, über verloren gegangene Werte und tadelhaftem Umgang miteinander.

Kein Wunder, dass Matthäus jetzt Retourkutschen bekommt von Hoeneß. Matthäus hatte den Bayern-Boss Uli Hoeneß zuletzt in einem Bild-Interview dafür kritisiert, dass dessen wichtigste Personalentscheidungen bei seiner Nachfolge – Herbert Hainer seit 2019 Präsident, Oliver Kahn als Vorstands-Chef und Hasan Salihamidzic als Sport-Vorstand – nicht gut gegriffen hätten. Zudem hatte Matthäus zuletzt gesagt, dass „vier, fünf Spieler den FC Bayern verlassen werden“, darunter auch ein deutscher Nationalspieler.

Noch ist nichts fix bei den Abgängen – zwei Neue haben die Münchener allerdings schon. Die Verpflichtung von Konrad Laimer (RB Leipzig) ist hochoffiziell, am Wochenende bestätigte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge, dass Raphael Guerreiro beim Rekordmeister unterschreiben werde, sobald der Vertrag bei Vizemeister Borussia Dortmund Ende Juni ausgelaufen ist.

Hoeneß glücklich über Zugang Guerreiro vom BVB

Ein Zugang, der Uli Hoeneß hocherfreut: „Als der Name bei uns in dem Kaderplanungskreis genannt wurde, er ist ablösefrei, haben wir alle sofort zugestimmt. Das ist ein Spieler, den wir sehr gut gebrauchen können, weil er vielseitig ist“, so der Bayern-Macher. „Er kann linker Verteidiger spielen, links vorne spielen, theoretisch auch mal im Mittelfeld. Wenn man einen ausgeglichenen Kader hat, braucht man Spezialisten – ein Neuner ist ein Spezialist. Aber man braucht auch Spieler, die mehrere Positionen spielen können.“

