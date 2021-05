Heuser verlässt Sky - Dahlmann beschimpft Pay-TV-Sender

Essen. Der bekannteste Interviewer verlässt den Pay-TV-Sender Sky. Dass Ecki Heuser geht, stößt seinem langjährigen Kollegen Jörg Dahlmann sauer auf.

Dass der Pay-TV-Sender Sky seine Sportredaktion für die kommende Saison neu aufstellt, ist seit Monaten bekannt. Viele bekannte Moderatoren und Kommentatoren werden nicht oder nicht mehr exklusiv für Sky arbeiten. Jörg Dahlmann, Tom Bayer, Holger Pfandt, Michael Born, Sven Haist, Jessica Libbertz und Esther Sedlaczek sind weg - Sebastian Hellmann und Jonas Friedrich werden künftig auch auf anderen Sendern zu sehen sein. Das hat auch Gründe: Sky hat einige TV-Fußball-Rechte verloren.

Am Montag wurde bekannt, dass ein weiteres bekanntes Gesicht den TV-Sender verlässt: Es betrifft Ecki Heuser, den bekanntesten "Field Reporter". Heuser ist bei vielen Profis und Trainern wegen seiner frechen Fragen nach Spielende unbeliebt. Heuser war es zum Beispiel, der den Wutausbruch von BVB-Kapitän Marco Reus provozierte, als er nach einem Spiel die fehlende Mentalität ansprach. "Ihr geht mir so auf die Eier mit eurer Mentalitätsscheiße. Ist das euer Ernst? Jede Woche die selbe Kacke“, wetterte Reus. „Das hat nichts mit Mentalität zu tun. Es hat mit dem richtigen Defensivverhalten zu tun“, schimpfte Reus.

Ex-Sky-Kommentator Dahlmann meldet sich digital

Dass Heuser nun geht, stößt seinem geschassten Kollegen Jörg Dahlmann sauer auf. Via Instagram meldete sich Dahlmann und sagte: "Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, Ecki Heuser ist der beste Interviewer, den wir im deutschen Sport, im deutschen Fußball haben. Ihn vor die Tür zu setzen, weil er vielleicht kritische Fragen stellt, härter fragt als andere - wir sind so weichgespült. Das ist so traurig, dass Sky einknickt."

Sky: Trennung von Dahlmann wegen unpassender Kommentare

Und er trat gegen seinen Ex-Arbeitgeber weiter nach: "Das ist der nächste Fehler von Sky, die unzählige Fehler machen - Geschäftsführung, Redaktionsleitung. Ich könnte Dutzende ad-hoc aufzählen. Es ist so schäbig gewesen von Sky, wie sie mit mir umgegangen sind. Es kam keine Entschuldigung hinterher, kein nettes Wort."

Fußball-Reporter Jörg Dahlmann Foto: imago

Der 62-Jährige hatte wegen Rassismus-Vorwürfen seinen Job verloren. Über Sei Muroya von Hannover 96 hatte er nach einer vergebenen Chance gesagt: „Es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis geschossen.“ In den Sozialen Medien kam es zum Shitstorm. Sky erklärte die anschließende Trennung damit, dass sich Dahlmann „bei seinen Kommentaren nun mehrfach unsensibel und unpassend verhalten“ habe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball