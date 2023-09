Havertz beklagt fehlende Unterstützung für DFB-Auswahl

Wolfsburg Nationalspieler Kai Havertz hat fehlende Unterstützung der Fans für die DFB-Auswahl beklagt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sei bei der WM Ende 2022 in Katar auf sich alleine gestellt gewesen.

„Auch wenn ich nicht alle einbeziehe“, sagte der Offensivspieler des FC Arsenal vor dem Testspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan. „Für uns Fußballer sind Fans extrem wichtig, weil das natürlich auch Kraft verleiht. Wenn man gesehen hat, was die anderen Nationen für Fans hatten und für einen Support. Das hat bei uns - meiner Meinung nach - ein bisschen gefehlt.“

Die Fans seien „der zwölfte Mann“ und gäben insbesondere in schlechten Phasen die Unterstützung. „Und die haben wir nicht hundertprozentig jedes Mal gespürt“, sagte Havertz. „Aber nichtsdestotrotz versuchen wir, mit guten Leistungen, die Fans wieder ins Boot zu holen und wieder für Euphorie zu sorgen. Das geht nur über Siege.“

Nach dem Test gegen Japan spielt die DFB-Auswahl am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich. „Auch in schlechten Phasen braucht man als Fußballspieler den Rückhalt und die Unterstützung“, sagte Havertz, „um wieder aus der schlechten Phase rauszukommen. Anders geht es nicht.“ Die Kritik der vergangenen Monate sei „oftmals“ laut Havertz „nicht zurecht“ ausgesprochen worden. „Aber wir sind damit als Team gut umgegangen“, sagte der 24-Jährige. „Wir gehen jetzt in die Spiele, um sie zu gewinnen.“