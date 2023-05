Gündogan trifft doppelt: City siegt vor Champions-League-Hit

Manchester Vor dem Halbfinal-Hinspiel bei Real Madrid sorgt ein deutscher Nationalspieler bei Tabellenführer Manchester City für die Tore in der englischen Premier League. Der Top-Torjäger bleibt ohne Treffer.

Manchester City hat durch zwei Tore von Ilkay Gündogan den nächsten Schritt in Richtung erneutem Titelgewinn in der Premier League gemacht und sich vor dem Champions-League-Hit bei Real Madrid lange Zeit in guter Form gezeigt.

Der englische Fußballmeister bezwang Leeds United mit 2:1 (2:0) und baute auch ohne Tore von Torjäger Erling Haaland mit dem zehnten Liga-Erfolg in Serie seine Tabellenführung nach 34 Spielen auf vier Punkte vor dem FC Arsenal aus. Am Dienstag gastiert das Team von Trainer Pep Guardiola im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid.

Nationalspieler Gündogan erzielte für die Cityzens mit seinen Saisontoren fünf und sechs die 2:0-Halbzeitführung. Der frühere Bundesligaprofi traf mit einem platzierten Schuss aus rund 15 Metern nach Zuspiel von Riyad Mahrez zum 1:0 (19. Minute). Acht Minuten später legte Mahrez erneut vor, diesmal traf der 32-Jährige ins linke Eck (27.). Einen möglichen dritten Treffer verpasste der Ex-Dortmunder per Foulelfmeter. Gündogans Versuch ging an den Pfosten (84.). Leeds konnte im Gegenzug durch Rodrigo auf 1:2 verkürzen (85.), doch City brachte die knappe Führung über die Zeit.

Liverpool und Chelsea siegen auch

Jürgen Klopp und der FC Liverpool können nach dem sechsten Sieg hintereinander weiter von der Champions League träumen. Durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg über den FC Brentford konnten die Reds den Rückstand auf Manchester United auf Rang vier auf einen Zähler verkürzen. Der Erzrivale hat allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen. Mohamed Salah schoss in der 13. Minute den Siegtreffer. Für den Torjäger war es nicht nur das 100. Tor an der Anfield Road, er zog zudem mit nun 186 Treffern in allen Wettbewerben mit Club-Legende Steven Gerrard gleich.

Dem früheren Champions-League-Sieger FC Chelsea gelang der erste Sieg unter Trainer-Rückkehrer Frank Lampard. Nach zuvor sechs Partien ohne Erfolg siegten die Blues beim AFC Bournemouth mit 3:1 (1:1), bleiben aber als Tabellen-Elfter im Liga-Mittelfeld stecken. Conor Gallagher (9.), Benoît Badiashile (82.) und João Félix (86.) trafen für das Team von Nationalspieler Kai Havertz.