Gündogan nach Titelgewinn: Kapitänsbinde ist ein Privileg

Manchester Manchester City ist wieder englischer Fußball-Meister. Kapitän Ilkay Gündogan ist stolz auf seine Mannschaft. Der deutsche Nationalspieler kann noch zwei weitere Titel holen.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat den dritten Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft mit Manchester City in Serie als „sehr besonders“ bezeichnet.

„Die Premier League ist zweifellos die anspruchsvollste und wettbewerbsintensivste Liga der Welt, und das sagt alles darüber, was das für eine Leistung ist“, sagte der 32-jährige Mittelfeldspieler, der seit 2016 für die Cityzens spielt und den Titel zum insgesamt fünften Mal holte. „Diese Mannschaft ist so talentiert und so besonders, und ihr Kapitän in dieser Saison gewesen zu sein, war ein enormes Privileg“, sagte Gündogan.

„Saison, die ich nie vergessen werde“

Manchester City war ohne eigenes Zutun erneut Meister geworden. Da Verfolger FC Arsenal mit 0:1 (0:1) bei Nottingham Forest unterlag, ist den Cityzens der erste Platz in der Premier League nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hat vier Punkte Vorsprung auf den FC Arsenal, der nur noch eine Partie zu absolvieren hat. City hatte am Samstagabend noch drei Liga-Spiele vor sich. Das Heimspiel gegen den FC Chelsea am Sonntag wird zur Meisterfeier.

Diese Trophäe dreimal in Folge und fünfmal in sechs Jahren gewonnen zu haben, sei unglaublich, sagte Gündogan. Diese Qualität und Beständigkeit fasse zusammen, wofür Manchester City stehe, und werde den Verein auch in Zukunft nach Erfolg streben lassen. „Das ist eine Saison gewesen, die ich nie vergessen werde“, meinte Gündogan.

Die Meisterschaft ist für Manchester City der erste von drei möglichen Titeln in dieser Saison. Am 3. Juni bestreitet das Team das Endspiel im FA Cup gegen den Lokalrivalen Manchester United. Eine Woche später steigt in Istanbul das Finale der Champions League, in dem City auf Inter Mailand trifft. Der Guardiola-Club wäre nach Manchester United im Jahr 1999 erst der zweite Fußballverein aus England, dem das historische Triple aus Liga, Pokal und Königsklasse gelingen würde.