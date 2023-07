Gosens mit Inter in Japan - Verhandlungen mit Wolfsburg

Mailand Trotz der Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg und des Interesses von Union Berlin fliegt Robin Gosens mit seinem Club Inter Mailand zu einer Testspielreise nach Japan.

Trotz der Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg und des Interesses von Union Berlin fliegt Robin Gosens mit seinem Club Inter Mailand zu einer Testspielreise nach Japan.

Der 29 Jahre alte Linksverteidiger gehört zu jenen 26 Spielern, die Inter-Trainer Simone Inzaghi für die bis zum 1. August dauernde Asientour nominierte.

Gosens hatte in der vergangenen Woche erklärt, in Mailand bleiben zu wollen. Allerdings fielen die Aussagen („Es war immer mein Wunsch, bei dieser großen Mannschaft weiterzuspielen“) in einem Interview des clubeigenen Inter TV. Nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten vom Wochenende sollen der Champions-League-Finalist und der VfL Wolfsburg weiter über einen Transfer von Gosens verhandeln. Die Wolfsburger sind demnach in ihrem Bemühen um den 16-maligen deutschen Nationalspieler deutlich weiter als der Bundesliga-Rivale Union Berlin.

Für einen Gosens-Wechsel spricht auch, dass der als Nachfolger bei Inter vorgesehene Brasilianer Carlos Augusto von seinem Club AC Monza die Freigabe für einen Transfer nach Mailand erhalten würde. „Ich hoffe, dass Carlos Augusto bleibt, aber ich verstehe die Dynamik des Marktes. Wenn er zu einem großen Verein möchte, halte ich es für richtig, dass er geht“, sagte Monzas Trainer Raffaele Palladino am Wochenende.