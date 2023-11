Goretzka glaubt weiter an Sommermärchen während der Heim-EM

München Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat die Hoffnungen auf ein neues Sommermärchen während der Heim-EM trotz der zuletzt enttäuschenden Länderspiele nicht aufgegeben.

„Unser Ziel ist und bleibt der größtmögliche Erfolg. Gerade mit den eigenen Fans im Rücken kann bei der EM der Knoten platzen“, sagte der Profi von Bayern München im Interview der „Abendzeitung“ und erinnerte an die Heim-WM: „2006 hat, wenige Monate vor dem Turnier, keiner mit einem Sommermärchen gerechnet. Im Fußball wiederholen sich Geschichten, sagt man. Diesmal würde es uns alle unfassbar freuen.“

Allerdings gab auch Goretzka zu, dass die jüngsten Niederlagen des DFB-Teams gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) große Rückschläge seien. „Wir können diese Fehler nicht wiedergutmachen, aber wir können daraus die richtigen Schlüsse ziehen und sie in Zukunft abstellen“, sagte der 28-Jährige: „Hier sind wir alle gefordert. Jeder auf seiner Position.“

Er selbst wolle vorangehen und im Verein und in der Nationalmannschaft in den nächsten Monaten so überzeugen, „dass der Bundestrainer nicht an mir vorbeikommt. Ich habe richtig Bock auf diese EM in Deutschland“.