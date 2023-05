Vor Spiel gegen VfL Bochum: Hofmann fehlt im Teamtraining

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach bereitet sich auf die Partie gegen den VfL Bochum vor. Koné und Bensebaini sind zurück im Mannschaftstraining.

Als die Profis von Borussia Mönchengladbach in die neue Trainingswoche starteten, waren auch Manu Koné und Ramy Bensebaini wieder dabei. Beide hatten im Spiel beim VfB Stuttgart (1:2) gefehlt, könnten zur Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber in den Kader zurückkehren. „Manu und Ramy konnten den Großteil des Trainings wieder mitmachen, nur den Abschluss haben sie noch weggelassen. Bei ihnen sieht es ganz gut aus“, sagte Trainer Daniel Farke am Dienstag. „Wir hoffen, dass beide morgen wieder voll trainieren können. Dann würden sie auch am Wochenende wieder zur Verfügung stehen.“

Nicht nur Mittelfeldspieler Koné (Oberschenkelzerrung) und Linksverteidiger Bensebaini (Hüftdistorsion) hatten das Spiel in Stuttgart verpasst, sondern auch Stürmer Marcus Thuram (Muskelfaserriss). Der Franzose, der die Gladbacher wie Bensebaini nach der Saison ablösefrei verlassen wird, absolvierte ebenso eine individuelle Einheit wie Offensivspieler Jonas Hofmann. „Hoffi hatte in den vergangenen Tagen grippeähnliche Symptome, das fing nach dem Spiel am Samstag an. Heute hat er daher noch individuell trainiert. Er fühlt sich aber inzwischen schon wieder ganz gut, ich denke, dass er morgen wieder dabei sein kann“, erklärte Farke.

VfL Bochum kämpft gegen den Abstieg

Der 46-Jährige hatte vor dem Training noch zu einer ausführlichen Video-Analyse gebeten. „In den vergangenen Wochen haben wir uns schwergetan, Torchancen herauszuarbeiten“, sagte Farke. „Deswegen ging es darum, inhaltlich darauf hinzuweisen, was wir besser machen können. Demnach haben wir ein paar zurückliegende Szenen analysiert.“ Borussia gewann von den vergangenen neun Spielen nur eines und befindet sich weiterhin im tabellarischen Mittelmaß, auf Platz zehn. Der VfL Bochum ist am vergangenen Wochenende auf den Relegationsplatz abgerutscht. Dem Revierklub droht nach zwei Jahren in der Fußball-Bundesliga wieder der Abstieg.

