Live: Mit Embolo will Gladbach das Rheinderby gewinnen

Köln. Der 1. FC Köln wird das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach ohne Hector bestreiten. Für Gladbach könnte Embolo spielen. Der Live-Ticker.

Ohne Kapitän und Nationalspieler Jonas Hector muss der 1. FC Köln das Derby gegen Borussia Mönchengladbach bestreiten. Der Defensivspieler wurde nach seiner Auswechslung in der Vorwoche in Bielefeld (0:1) wegen Nackenproblemen nicht rechtzeitig für die Partie des dritten Spieltags in der Fußball-Bundesliga fit. Somit fehlen den Kölnern insgesamt fünf Spieler, auch Jorge Meré (muskuläre Probleme), Ismail Jakobs (Muskelverletzung), Florian Kainz (Knieoperation) und Anthony Modeste (Trainingsrückstand) fallen aus. Dafür steht der zuletzt verliehene Frederik Sörensen erstmals seit zweieinhalb Jahren in der Kölner Startelf.

Borussia Mönchengladbach fehlen weiterhin Valentino Lazaro (Muskelbündelriss in der Wade), Andreas Poulsen (Reha nach Schulteroperation) und Denis Zakaria (Trainingsrückstand nach arthroskopischem Eingriff am Knie). Dafür gehört der Schweizer Breel Embolo nach seiner Sprunggelenks-Verletzung im Länderspiel gegen Deutschland zumindest wieder zum Kader und könnte eingewechselt werden.

Die Aufstellungen

Köln: Horn - Sörensen, Bornauw, Czichos - Ehizibue, Skhiri, J. Horn - Duda, Rexhbecaj - Drexler, Andersson

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - C. Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Pléa

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

