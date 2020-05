Thuram überragt beim Gladbacher 4:1-Sieg gegen Union Berlin

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach erledigt die Pflichtaufgabe gegen Union Berlin souverän. Mit dem 4:1 klettert das Team von Trainer Rose auf Platz drei.

Borussia Mönchengladbach ist zurück auf einem Champions-League-Rang. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann am Sonntag gegen Aufsteiger Union Berlin souverän mit 4:1 (2:0). Die Gladbacher, die am Freitagabend durch den Sieg von Bayer Leverkusen beim SC Freiburg zwischenzeitlich auf Platz fünf abgerutscht waren, belegen jetzt zumindest vorerst Rang drei. Ihnen gelang auch die Revanche für die 0:2-Niederlage bei Union in der Hinrunde.

Nach dem 0:0 am Dienstag in Bremen hatte Rose drei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. Ramy Bensebaini rückte als Linksverteidiger in die Anfangsformation, Jonas Hofmann spielte diesmal im defensiven Mittelfeld, Patrick Herrmann dafür wie gewohnt auf dem rechten Flügel. Während Oscar Wendt und Christoph Kramer zunächst auf der Bank saßen, war Tony Jantschke aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

Gladbach siegt vor 15.000 Pappkameraden

Die Gladbacher agierten vor rund 15.000 Pappkameraden auf den Rängen in der Anfangsphase offensiv sehr variabel. In der 11. Minute spielte Kapitän Lars Stindl einen schönen Steilpass auf Marcus Thuram, der sich statt eines Torabschluss auf der linken Seite aber für eine Flanke entschied, die missglückte. Kurz darauf versuchte Florian Neuhaus mit einem Schuss von der Mittellinie sein Glück, Torwart Rafal Gikiewicz streckte sich und klärte den Ball zur Ecke.

Florian Neuhaus setzt sich durch und schiebt dann im Fallen etwas glücklich zum 1:0 für Borussia Mönchengladbach ein. Foto: AFP

Die Gastgeber übten Druck aus, kombinierten dabei sicher. Neuhaus setzte sich im Strafraum ganz stark gegen Marvin Friedrich traf, kam dann im Fallen zu einem Flachschuss. Über den linken Innenpfosten gelangte der Ball ins Netz (17.). Eine ganz starke Aktion von Neuhaus, der damit sein viertes Saisontor erzielte. Und eine verdiente Führung der Borussen, die das Spiel dominierten.

Thuram lässt Gikiewicz keine Chance beim 2:0

Die Berliner taten sich im Spiel nach vorne schwer. Von ihren vereinzelten Angriffsbemühungen ging kaum Gefahr für die Gladbacher aus. Roses Team hingegen spielte seine Überlegenheit aus. So nutzte Marcus Thuram in der 41. Minute eine präzise Flanke von Alassane Pléa mit einem lockeren Kopfball aus zehn Metern Entfernung zum 2:0. Torwart Rafal Gikiewicz war machtlos.

Mutig startete Union allerdings in die zweite Hälfte. In der 50. Minute belohnten sich die Berliner dafür. Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld gab Marcus Ingvartsen von der linken Seite in die Mitte zu Sebastian Andersson, der aus kurzer Distanz zum 1:2 einköpfte. Rose hatte seine Mannschaft noch vor der Partie vor Standardsituationen gewarnt.

Der erste Streich von Marcus Thuram: Der Franzose (links) köpft zum Gladbacher 2:0 ins Union-Tor. Foto: Getty

Als nächstes muss Gladbach nach Freiburg

Allerdings schaltete sein Team schnell wieder in den Vorwärtsgang und dabei vor allem im Gegenpressing. Nach einer Balleroberung am Strafraum der Berliner spielte Pléa einen Pass zu Thuram, der am linken Pfosten zum 3:1 einschob (59.). Der Franzose markierte gegen Union seine Saisontreffer Nummer 9 und 10. Pléa schließlich traf nach einer Hereingabe von Bensebaini zum Endstand (81.).

Nach 29 Spielen können die Gladbacher nun 56 Punkte vorweisen. Am 30. Spieltag haben sie die Chance, im Rennen um die Champions-League vorzulegen. Borussia tritt bereits am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg an.

Gladbach - Union (4:1) - Der Live-Ticker zum Nachlesen