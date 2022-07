Gladbach So will Daniel Farke Gladbach verändern - Abgänge noch möglich

Rottach-Egern. Gladbach hat im Trainingslager den Spielstil von Trainer Daniel Farke eingeübt. Ballbesitzfußball steht nun wieder im Mittelpunkt.

Von seinen Mitspielern hatte Nico Elvedi schon einiges über die hohe Trainingsintensität bei der Borussia in diesem Sommer gehört. Am vergangenen Donnerstag bekam der Schweizer Nationalverteidiger den schweißtreibenden Arbeitsstil von Gladbachs neuem Übungsleiter Daniel Farke dann erstmals am eigenen Leib zu spüren – und kommentierte nach der Vormittagseinheit auf dem Sportplatz Birkenmoos in Rottach-Egern: „Die Vorbereitung soll ja auch hart sein. Denn es ist wichtig, dass wir in der Saison fit sind und 90 Minuten Vollgas geben können.“