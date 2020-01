Mönchengladbach. Gladbach gelingt mit dem 3:1 gegen Mainz 05 der achte Bundesliga-Heimsieg in Serie. Pléa trifft zweimal, Neuhaus überzeugt mit Kunstschuss.

Gladbachs Heimserie hält: Neuhaus mit irrem 40-Meter-Tor

Der Borussia-Park bleibt eine Festung: Mönchengladbach feierte am Samstag den achten Bundesliga-Heimsieg in Serie. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 vor 49.175 Zuschauern 3:1 (1:1). Die Gladbacher Tore erzielten Alassane Pléa (24./76. Minute) und Florian Neuhaus (88.), der mit einem Kunstschuss aus rund 40 Metern traf. Für die Rheinhessen hatte Robin Quaison die Führung markiert (12.). Gladbach, der Dauer-Spitzenreiter der Hinrunde, belegt zumindest vorübergehend wieder Platz zwei.

Rose, der als Profi 65 Bundesliga- und 85 Zweitliga-Spiele für Mainz bestritten hatte, musste im Duell mit seinem früheren Klub auf drei Verteidiger verzichten. Stefan Lainer fehlte aufgrund einer Gelbsperre, Ramy Bensebaini und Tony Jantschke müssen derzeit verletzungsbedingt (beide Muskelfaserriss) pausieren.

Borussia Mönchengladbach von Mainz kalt erwischt

Insgesamt gab es in der Gladbacher Startelf nach dem 0:2 zum Rückrundenauftakt beim FC Schalke 04 vier Änderungen. Fabian Johnson ersetzte Lainer in der Viererkette auf der rechten Seite. Nico Elvedi, der die Partie auf Schalke wegen Nackenbeschwerden verpasst hatte, spielte wieder in der Innenverteidigung. Christoph Kramer kam statt Jonas Hofmann im Mittelfeld zum Zuge. Die Spielmacher-Position besetzte Kapitän Lars Stindl – Breel Embolo saß zunächst auf der Ersatzbank.

Den Gladbachern unterliefen in der Anfangsphase etliche Abspielfehler. Die Mainzer näherten sich dem Tor der Gastgeber erstmals in der 9. Minute: Ein Kopfball von Quaison nach einem Freistoß durch Aaron landete allerdings in den Armen von Torwart Yann Sommer. Kurz darauf schockten die Gäste allerdings die Borussen. Moussa Niakhaté spielte einen langen Ball in den Strafraum, Quaison erlief die Kugel im Sprint und traf (12.). Die Borussen wurden in ihrem ersten Heimspiel des Jahres 2020 ganz kalt erwischt.

Gladbach gibt zunehmend den Ton an

Nach dem Gegentreffer wirkten sie zunächst sehr verunsichert. Jean-Paul Boetius hatte nach einem Patzer von Elvedi das 2:0 auf dem Fuß, doch Sommer war zur Stelle (19.). Fünf Minuten später holte Gladbach-Stürmer Alassane Pléa auf der rechten Seite einen Freistoß heraus, den Oscar Wendt ausführte. Pléa nahm den Ball volley – und markierte den Ausgleich. Anschließend fanden die Gladbacher deutlich besser in Spiel. Sie gaben zunehmend den Ton an.

Torschütze Pléa flankte in der 30. Minute von der rechten Seite in die Mitte. Marcus Thuram stürmte heran, traf aber nur die Unterkante der Latte – das hätte Gladbacher Führung sein können. Die Mainzer strahlten derweil bis zur Pause Gefahr in Kontersituationen aus. Elvedi zeichnete sich schließlich aus, als er Quaison gerade noch rechtzeitig an der Strafraumgrenze von Ball trennte (42.).

Siebtes Saisontor für Gladbacher Pléa

Die Gastgeber starteten schwungvoll in die zweite Hälfte. Bei Angriffen agierten sie allerdings zunächst nicht konsequent genug. Thuram etwa zögerte nach einem Pass von Pléa zu lange und verlor den Ball in aussichtsreicher Position unmittelbar vor dem Tor (52.). Die Gladbacher übten Druck aus, präsentierten sich beim Abschluss aber umständlich. Patrick Hermann scheiterte beim Versuch, Torwart Robin Zentner zu tunneln (65.), nachdem Sommer auf der Gegenseite den Ball nach einem Schuss des eingewechselten Daniel Brosinski mit den Fingerspitzen um den Pfosten gelenkt hatte (61.). Zentner wiederum verhinderte eine Gladbacher Führung, als er einen Schlenzer von Pléa per Flugparade zur Ecke klärte (71.).

Das 2:1 für Gladbach fiel erneut nach einem Freistoß: Wendt passte kurz zu Herrmann, der in die Mitte flankte. Pléa schloss per Direktabnahme ab und erzielte sein siebtes Saisontor. Der eingewechselte Embolo traf eine Minute später nur den Pfosten. Kurz vor Schluss erzielte Florian Neuhaus, ebenfalls eingewechselt, aus rund 40 Metern vermutlich das Tor des Monats. Zentner stand dabei zu weit vor dem Tor und konnte den Treffer nicht mehr verhindern.

Gladbach steht vor Topspiel gegen RB Leipzig

Das nächste Spiel bestreiten die Gladbacher am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Die Aufgabe ist denkbar schwierig: Das Rose-Team muss beim Tabellenführer RB Leipzig antreten. In der Hinrunde verlor Gladbach gegen die Sachsen 1:3. Für Rose wird das Duell ein besonderes sein. Denn der gebürtige Leipziger ist mit Gladbach zu Gast in seiner Heimatstadt.

