Offiziell: Gladbach schnappt sich Hertha-Talent Luca Netz

Lief in der vergangenen Saison für Hertha BSC in der Bundesliga auf: Luca Netz.

Mönchengladbach. Die Borussia schlägt auf dem Transfermarkt zu und sichert sich ein großes Defensivtalent. Luca Netz kommt von Ligarivale Hertha BSC.

Hertha BSC verliert ein weiteres Talent an einen Bundesliga-Konkurrenten. Abwehrspieler Luca Netz wechselt zu Ligarivale Borussia Mönchengladbach. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger erhält am Niederrhein einen Fünfjahresvertrag. Das teilte die Borussia am Freitag mit. Herthas Sportgeschäftsführer Fredi Bobic hatte den Transfer zuletzt bereits angekündigt. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung hatte Netz demnach ausgeschlagen.

Herzlich willkommen bei Borussia, Luca Netz! 💚🤝#DieFohlen haben Luca Netz von @HerthaBSC verpflichtet. Der Linksverteidiger erhält beim VfL einen bis 2026 laufenden Fünfjahresvertrag. — Borussia (@borussia) August 6, 2021

Zur Ablöse machten die Gladbacher und die Berlin keine Angaben, sie soll laut Medienangaben bei rund vier Millionen Euro liegen. „Er gehört auf seiner Position zu den größten Talenten Deutschlands“, sagte Gladbachs Sportchef Max Eberl. Der Jugend-Nationalspieler soll schon am Freitag erstmals mit den Borussen trainieren.

Der gebürtige Berliner Netz debütierte im Januar in der Bundesliga und kam anschließend auf elf Liga-Einsätze und ein Tor für die Hertha im Abstiegskampf, bis ihn ein Mittelfußbruch ausbremste. Die Vorbereitung der Berliner konnte Netz aber schon wieder mitmachen. Als Linksverteidiger baut Hertha-Trainer Pal Dardai vornehmlich auf Marvin Plattenhardt oder Maximilian Mittelstädt. (dpa)

