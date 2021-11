Live! Hofmann trifft – 1:0 für Gladbach gegen Fürth

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach spielt gegen Schlusslicht Greuther Fürth. Der Aufsteiger jagt einen Negativ-Rekord. Das Spiel im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach ist in dieser Bundesliga-Saison zuhause noch ungeschlagen. Mit einem Erfolg an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Schlusslicht Greuther Fürth könnten die Fohlen den Anschluss an die internationalen Startplätze schaffen. „Wir haben Respekt vor jedem Gegner, aber die Favoritenrolle müssen wir uns annehmen und der müssen wir uns stellen. Ich möchte, dass unsere Mannschaft von der ersten Minute zeigt, wer dieses Spiel am Samstag gewinnen will", sagte Gladbach-Trainer Adi Hütter.

Zwei Wochen nach dem 1:1 beim FSV Mainz 05 gibt es drei Wechsel in der Gladbacher Anfangsformation. Für Nico Elvedi, Breel Embolo (beide verletzt) und Luca Netz stehen Florian Neuhaus, Lars Stindl und Patrick Herrmann in der Startelf.

Hier geht zum Live-Ticker:

Aufsteiger Fürth bringt den Uralt-Rekord von Tasmania Berlin ins Wackeln. Die Berliner hatten die Spielzeit 1965/66 historisch schlecht mit nur zwei Siegen und vier Remis beendet. Fürth kommt nach bislang elf Spieltagen auf ein Unentschieden und zehn Niederlagen. „Wir lesen das, aber wir können uns da auch jede Woche sehr gut frei davon machen“, sagte Fürths Trainer Stefan Leitl. „Ich bin nicht auf der Jagd nach etwas, das negativ ist.“

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Bensebaini - Herrmann, Scally - Neuhaus, Koné - Hofmann, Stindl - Pléa

Fürth: Funk - Meyerhöfer, Griesbeck, Sarpei, Willems - Christiansen - Seguin, Green - Leweling, Hrgota - Nielsen

Tor: 1:0 Hofmann (9.)

