Live! 1:0! Union Berlin schockt Spitzenreiter Gladbach

Marco Rose fragte zur Sicherheit noch einmal nach. "Was soll ich über die Herbstmeisterschaft reden? Dafür können wir uns nichts kaufen. Oder bekommen wir dann irgendwas, Max?", sagte der Trainer von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und drehte sich kurz zu Sportdirektor Max Eberl um. Der grinste nur - und ersparte sich einfach eine Antwort auf den ohnehin nicht ganz ernst gemeinten Einwurf seines Nebenmannes. Genug gesagt.

Herbstmeisterschaft? Titelkandidat? Bayern-Schreck? Beim Tabellenführer vom Niederrhein prallen derzeit alle Versuche ab, den Verantwortlichen eine forsche Ansage in Richtung der Konkurrenz aus München, Dortmund oder Leipzig zu entlocken. Dabei steht die Borussia seit fünf Spieltagen ganz oben und wird dies angesichts von vier Punkten Vorsprung auch nach der zwölften Runde noch tun. Ganz so unrealistisch ist das mit der Herbstmeisterschaft also nicht mehr.

Rose: Herbstmeisterschaft wäre ohne Bedeutung

Das weiß auch Rose. Sein Credo bleibt dennoch das alte: "Wir wollen Spiele gewinnen. Ich weiß, das ist langweilig", sagte der zu Saisonbeginn aus Salzburg geholte Coach. Im Idealfall also auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger Union Berlin. Und überhaupt: Die Herbstmeisterschaft "ist für mich ein wenig aussagekräftiger Titel. Denn de facto ist es gar kein Titel", sagt der gebürtige Leipziger.

Christoph Kramer freut sich über Fan-Träume

Und so bleibt es den Fans vorbehalten, die Träume auch laut zu formulieren. "Irgendwann wird Gladbach wieder Meister sein. Irgendwann - und wir sind dabei", sang die Nordkurve beim jüngsten 3:1 gegen Werder Bremen, dem siebten Sieg aus den letzten acht Liga-Spielen. Christoph Kramer gefällt das. "Die Fans sollen träumen. Sie sollen Schalen ausschneiden", sagte der Mittelfeldspieler im SID-Interview: "Die Euphorie kann tragen, das gehört dazu im Sport, das ist doch was Schönes."

Die Borussen selbst hingegen sollen unbedingt auf dem Teppich bleiben, das sieht auch Kramer so. Zumal Gladbach, wenn man denn ein Haar in der Suppe suchen will, genau genommen nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hat als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison mit Dieter Hecking. Dessen Nachfolger Rose habe nun aber "das Positive, das Optimistisch in den Verein getragen", sagte Eberl vor der Reise nach Berlin. (sid)

