Live-Ticker Live! Gladbach visiert gegen Freiburg den dritten Platz an

Freiburg. Mit einem Sieg beim SC Freiburg könnte Borussia Mönchengladbach zumindest vorerst an RB Leipzig vorbeiziehen. Das Freitagsspiel im Live-Ticker.

Im engen Rennen um die Champions-League-Plätze der Fußball-Bundesliga kann Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) vorlegen. Zum Auftakt des 30. Spieltages tritt die Mannschaft von Trainer Marco Rose beim SC Freiburg an. Mit einem Sieg könnte die Borussia zumindest vorerst an RB Leipzig vorbeiziehen und auf den dritten Tabellenplatz vorrücken. Auch die Freiburger haben als Tabellenachter noch Chancen auf die Qualifikation für den Europapokal. Allerdings hat das Team von Trainer Christian Streich seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Unterbrechung noch kein Spiel gewonnen.

Die Aufstellung

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Lienhart, Heintz, Günter - Sallai, R. Koch, Höfler, Grifo - L. Waldschmidt, Höler

Bor. Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini - Hofmann, Neuhaus - Stindl - P. Herrmann, Pléa, Thuram

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

