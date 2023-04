Live! Gladbach startet gegen Wolfsburg mit Ngoumou

Mönchengladbach. Trainer Daniel Farke ändert die Gladbacher Aufstellung für das Spiel gegen Wolfsburg auf zwei Positionen. Der Live-Ticker.

Mit zwei Änderungen in der Anfangsformation startet Borussia Mönchengladbach in die Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Für den gesperrten Manu Koné rückt Alassane Plea ins Team. Den Part von Jonas Hofmann, der in der Woche aus privaten Gründen beim Training fehlte, übernimmt Nathan Ngoumou.

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac muss seine rechte Seite wegen der Gelbsperren von Ridle Baku und Patrick Wimmer komplett umbauen und bringt Kilian Fischer hinten rechts und Felix Nmecha auf der offensiven rechten Seite. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach