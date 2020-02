Leipzig/Mönchengladbach Für Leipzig und Gladbach geht es beim Duell am Abend um einiges. Die Borussia könnte die Sachsen an der Tabellenspitze ablösen: Der Live-Ticker.

Live! Gladbach kann Leipzig heute ins Wanken bringen

Das Lob aus Mönchengladbach entlockte Julian Nagelsmann nur ein müdes Lächeln. Borussia-Sportdirektor Max Eberl hatte RB Leipzig vor dem Topspiel des Tabellendritten beim Spitzenreiter an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) – für das Gladbach-Anhänger bereits eine lautstarke Protestaktion gegen den Red-Bull-Klub angekündigt haben – erneut zum Favoriten im Meisterrennen erklärt. Doch Leipzig-Trainer Nagelsmann wehrte sich gegen diese Rolle, er sieht beide Teams auf Augenhöhe: „Das ist ein Spitzenspiel, wir versuchen, alles reinzuwerfen.“

Für Leipzig und Gladbach geht es um vieles. RB will nach dem 0:2 in Frankfurt und dem Wirbel um die Friseur-Affäre wieder punkten. Gladbach kann bei einem Sieg gegen die seit sieben Wochen an der Spitze stehenden Leipziger an ihnen vorbeiziehen. (sid)

Das Spiel im Live-Ticker: