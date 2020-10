Live! Gladbach und Wolfsburg gehen torlos in die Pause

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach spielt gegen den VfL Wolfsburg. Trainer Marco Rose hat seine Startelf auf zwei Positionen verändert. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach startet in die intensive Phase der Saison. Vier Tage vor ihrem Champions-League-Auftaktspiel bei Inter Mailand tritt die Mannschaft von Trainer Marco Rose an diesem Samstag (20.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg an. Der 44-Jährige hat im Vergleich zum rheinischen Derby beim 1. FC Köln (3:1) zwei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen: Oscar Wendt und Breel Embolo spielen diesmal von Beginn an. Während Ramy Bensebaini zunächst auf der Bank sitzt, steht Alassane Pléa nicht im Kader. Der Grund: Der Franzose ist in der Nacht auf Samstag Vater geworden.

Yann Sommer steht wie gewohnt im Tor, Matthias Ginter und Nico Elvedi bilden das Innenverteidiger-Duo. Auf der rechten Abwehrseite kommt Stefan Lainer zum Einsatz, auf der linken Wendt. Die Positionen im defensiven Mittelfeld besetzen Christoph Kramer und Florian Neuhaus. Im offensiven Mittelfeld beginnen Jonas Hofmann, Lars Stindl und Marcus Thuram. Embolo beginnt als einzige Sturmspitze.

Wolfsburg ist bislang noch ungeschlagen

Gegen Wolfsburg gewannen die Gladbacher zuletzt im Borussia-Park im Juni deutlich mit 3:0. „Wir nehmen die positiven Dinge aus dem Spiel von damals mit“, sagte Rose. „Ich glaube, dass sich der Gegner zwar in Teilbereichen etwas anders aufgestellt hat, aber die Abläufe sind relativ klar und gut bei den Wolfsburgern. Das müssen wir sauber verteidigen. In dieser Partie haben wir das gut hinbekommen.“

Der VfL verbuchte in den bisherigen drei Saisonspielen jeweils einen Punkt und ist damit noch ungeschlagen. Die Borussia hat gegen Wolfsburg die Chance, sich das nötige Selbstvertrauen für den Auftakt in der Königsklasse in Mailand zu holen.

So spielen Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussilon - Guilavogui - Schlager, Arnold - Mehmedi, Brekalo - Weghorst

Hier geht es zum Live-Ticker: