Live! Fortuna erhöht auf 2:0, Köln und Gladbach auch vorne

Der 1. FC Köln feiert in Berlin.

Mönchengladbach. Gladbach peilt den neunten Bundesliga-Heimsieg in Serie an. Gegen Hoffenheim gibt es nur eine Änderung in der Startelf. Das Spiel im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach könnte am Samstag (15.30 Uhr) im Spiel gegen die TSG Hoffenheim den neunten Bundesliga-Heimsieg in Serie feiern. Nach dem 4:1-Erfolg im Rheinderby bei Fortuna Düsseldorf hat Gladbachs Trainer Marco Rose nur eine Änderung in seiner Startelf vorgenommen: Der zuletzt gesperrte Angreifer Alassane Pléa zählt nach seiner Gelb-Rot-Sperre erwartungsgemäß wieder zur Anfangsformation des Tabellenvierten. Defensivmann Tobias Strobl sitzt auf der Ersatzbank.

Rose stehen mit Ausnahme von Keanan Bennetts (Muskelverletzung im Oberschenkel) alle Spieler zur Verfügung. „Die Jungs möchten natürlich alle gern aufs Feld, und manchmal haben die, die wenig spielen, nicht die beste Laune“, sagte der 43-Jährige. Der Trainer versicherte jedoch: „Wir haben das alles sehr gut im Griff. Die Stimmung bei uns ist gut.“

Gegen den Tabellenachten spielt Stefan Lainer in der Vierer-Abwehrkette auf der rechten Seite. Matthias Ginter und Nico Elvedi bilden das Duo in der Innenverteidigung. Als Linksverteidiger kommt erneut Oscar Wendt zum Einsatz. Ramy Bensebaini, der sich vor dem Rückrundenauftakt beim FC Schalke 04 (0:2) einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, steht erstmals wieder im Kader, zählt aber gegen Hoffenheim zu den Reservisten.

Denis Zakaria und Florian Neuhaus besetzen die Positionen im defensiven Mittelfeld. Jonas Hofmann Kapitän Lars Stindl und Marcus Thuram bilden die offensive Reihe. Vorne stürmt Alassane Pléa.

Das Hinspiel in Sinsheim gewann Gladbach 3:0. Oftmals verliefen die Duelle der Borussia mit der TSG in der Vergangenheit torreich. „Wir hätten natürlich gerne am Samstag die Spielkontrolle, aber Fußballspiele entwickeln sich manchmal von selbst“, sagte Rose. „Bevor es ein Langweiler wird, sollte es lieber ein Schlagabtausch werden.“ Er warnte vor dem Gegner: „Die Hoffenheimer sind sehr spielstark und schwer auszurechnen. Aber wir haben eine Idee entwickelt, um sie zu bezwingen.“

Die Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Pléa

Hoffenheim: Baumann - Skov, Nordtveit, Hübner, Zuber - Samassekou, Grillitsch - Rudy - Baumgartner, Bruun Larsen - Dabbur

Die Bundesliga-Spiele im Live-Ticker: