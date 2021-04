Live! Brisantes Duell: Gladbach gegen Frankfurt und Hütter

Mönchengladbach. Adi Hütter könnte mit Eintracht Frankfurt die Europa-Chance seines künftigen Klubs Borussia Mönchengladbach minimieren. Das Spiel im Live-Ticker.

Adi Hütter besucht seine neue Heimat: Der 51 Jahre alte Österreicher ist mit Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Gast bei seinem künftigen Klub Borussia Mönchengladbach. Hütter wird im Sommer die Nachfolge von Marco Rose antreten, der zu Borussia Dortmund wechselt. Das Duell in Mönchengladbach am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist also ein Aufeinandertreffen von zwei Trainern auf Abschiedstournee.

Hofmann wieder in der Anfangsformation

In der Gladbacher Startelf gibt es Vergleich zum Spiel der Vorwoche bei Hertha BSC (2:2) vier Änderungen. Tobias Sippel vertritt den rotgesperrten Yann Sommer im Tor. Nico Elvedi hat seine Wadenprobleme überwunden und spielt wieder in der Innenverteidigung. Denis Zakaria rückt deshalb aus der Abwehr ins defensive Mittelfeld, wo Christoph Kramer aufgrund einer Gelbsperre ausfällt. Offensivspieler Jonas Hofmann gehört nach seiner überstandenen Corona-Infektion wieder zur Anfangsformation. Auch Valentino Lazaro spielt diesmal von Beginn an. Kapitän Lars Stindl fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses.

Für Frankfurt geht es um die Champions League

Der Tabellenvierte Frankfurt hat die große Chance, sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Champions League zu qualifizieren. Mit 53 Punkten auf dem Konto liegt die Eintracht 13 Zähler vor den achtplatzierten Gladbachern. Nachdem die Entscheidung zum Hütter-Wechsel am Dienstag bekannt geworden war, sei er „noch hungriger als vorher, dass wir dieses Ziel erreichen“, sagte der Trainer der Hessen.

Für die Gladbacher ist die Königsklasse fast schon außer Reichweite. Sie hofft aber noch darauf, einen internationalen Startplatz zu erreichen. „Wir wollen unseren Job bestmöglich machen, um im bestmöglichen Fall noch nach Europa zu kommen“, sagte Sportdirektor Max Eberl. Hütter könnte die Chance seine künftigen Klubs auf eine Teilnahme am europäischen Geschäft minimieren.

Rose stellte sich auf ein schwieriges Duell ein: „Eintracht Frankfurt steht für einen sehr aggressiven und intensiven Fußball, der auf hoher Laufbereitschaft beruht“, sagte der 44-Jährige. Rose erklärte: „Wir werden gegen die SGE wenig Zeit haben und müssen dementsprechend schnelle und gute Entscheidungen treffen.“

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Lazaro, Hofmann, Thuram - Pléa

Frankfurt: Trapp - Tuta, Ilsanker, Ndicka - Sow, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Silva, Jovic

Hier geht es zum Live-Ticker: