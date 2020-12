Live! Borussia Mönchengladbach mit Embolo gegen Hoffenheim

Mönchengladbach. Beide Teams stehen unter Druck: Borussia Mönchengladbach und Gegner TSG Hoffenheim haben einen sieglosen Dezember hinter sich. Der Live-Ticker.

Man muss nicht um den heißen Brei reden: Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Fünf Pflichtspiele absolvierte Borussia Mönchengladbach bisher im Dezember. Gewonnen haben die Gladbacher davon keines. In der Champions League gab es zwei Niederlagen, trotzdem reichte es fürs Achtelfinale. In der Bundesliga gab es zuletzt drei Remis in Folge. Nun gastiert die TSG Hoffenheim im Borussia-Park. Ein Team, das nur eines der letzten zehn Ligaspiele gewinnen konnte. Wie wird diese Partie ab 15.30 Uhr wohl ausgehen?

Borussia-Trainer Marco Rose hat im Vergleich zum jüngsten Remis in Frankfurt vier personelle Änderungen vorgenommen. Herrmann, Lazaro, Neuhaus und Embolo nehmen die Plätze von Wendt, Bénes, Wolf (allesamt auf der Bank) und Pléa (Verletzung am Kniebeuger) ein.

Hier geht es zum Liveticker Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

Die weiteren Bundesligaspiele ab 15.30 Uhr

RB Leipzig - 1. FC Köln

FSV Mainz - Werder Bremen

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt