Live! 3:0! Embolo per Fallrückzieher - Gladbach bärenstark

Mönchengladbach Gladbach kann in der Champions League den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen. Die Fohlen dominieren und führen zur Pause klar. Live.

Borussia Mönchengladbach kann einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen. Der Tabellenführer der Gruppe B spielt an diesem Mittwoch (18.55 Uhr/DAZN) gegen Schachtjor Donezk. Im ersten Duell mit dem ukrainischen Meister vor drei Wochen in Kiew feierten die Borussen einen spektakulären 6:0-Sieg.

Gladbach-Trainer Marco Rose hat nach dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) am vergangenen Samstag zwei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. Valentino Lazaro spielt auf dem rechten Flügel von Beginn an, Patrick Herrmann sitzt dafür zunächst auf der Bank. Der von Inter Mailand ausgeliehene Lazaro gibt sein Startelf-Debüt in einem Gladbacher Pflichtspiel. Auf der linken Seite ist Marcus Thuram für Hannes Wolf in die Anfangsformation gerückt. Wolf stehe krankheitsbedingt nicht im Kader, teilte die Borussia am Mittwochabend mit.

Gladbach ohne Linksverteidiger Bensebaini

Wie zuletzt gegen Augsburg muss Rose auch gegen Donezk auf Linksverteidiger Ramy Bensebaini verzichten, der sich nach einer Corona-Infektion noch in häuslicher Isolation befindet. Alassane Pléa, der ebenfalls nach positiven Corona-Tests im Duell mit dem FCA fehlte, zählt wieder im Spieltagskader. Offensiv-Allrounder Jonas Hofmann wird verletzungsbedingt noch einige Wochen ausfallen.

Gladbach-Trainer Rose hat Respekt vor Donezk

Schachtjor habe „eine hohe Qualität und eine sehr gute Fußballmannschaft, die gut umschaltet und fleißig verteidigt“, erklärte Trainer Rose. „Wir sind uns bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe für uns werden wird. Aber wir wissen auch, dass wir eine gute Form haben und hier zuhause viel in die richtige Richtung lenken können.“

So spielt Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Thuram - Embolo

Hier geht es zum Live-Ticker Bor. Mönchengladbach - Schachtjar Donezk