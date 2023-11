Mönchengladbach Rocco Reitz erzielte beim 4:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach sein erstes Tor. Nach dem Spiel war er überglücklich darüber.

Inzwischen hat sich der erst 21-Jährige Rocco Reitz festgespielt bei Borussia Mönchengladbach. Der Mittelfeldspieler ist unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane seit Saisonbeginn gesetzt, nachdem er in der vergangenen Saison noch nach Belgien ausgeliehen war. Und er rechtfertigt seine Nominierung von Woche zu Woche mit Leistungen. Beim 4:0-Erfolg am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg schoss er nun seinen ersten Bundesliga-Treffer.

„Ich habe immer davon geträumt, mein erstes Tor hier zu schießen“, sagte er nach dem Spiel bei Dazn. „Ich kann nicht sagen, wie oft ich mir das vorgestellt habe. Es war noch besser“, schwärmte er von dem Gefühl, das er nach seinem Treffer hatte. Beim 3:3 bei Darmstadt 98 Mitte September bereitete er bereits einen Treffer vor.

Beim zwischenzeitlichen 2:0 hatte er allerdings auch mächtig Hilfe von Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels. Er spielte in der 42. Minute einen haarsträubenden Fehlpass in die Füße von Reitz. „Ich habe auf den Ball spekuliert, weil ich das im Video vorher gesehen hatte“, sagte Reitz und gab einen Einblick in die Spielvorbereitung. Er lief dann unbedrängt durchs Mittelfeld, weil Assane Pléa die Gegenspieler stark wegblockte und schob lässig ein.

Borussia Mönchengladbach: Seoane zufrieden mit seiner Mannschaft

Seoane war nach Spielende zufrieden - auch, weil die jungen Spieler an diesem Abend stark mitspielten. „Es ist ein wichtiger Bestandteil, junge Spieler einzubinden. Es freut mich sehr für sie. Die Leistung war heute gut“, freute sich der Schweizer Trainer.

Es war ein souveräner Erfolg der Gladbacher an diesem Abend. „Bereitschaft, Energie – und in gewissen Situationen ein gewisses Risiko. Das hat mir gut gefallen. Auch, dass die Mannschaft bis zum Ende durchgezogen hat“, lobte Seoane. Er gab allerdings auch zu, dass der Sieg mit vier Toren Unterschied eine „Spur zu hoch“ war.

