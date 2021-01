Gladbachs Zickler: „Ich bin dem FC Bayern extrem dankbar“

Mönchengladbach. Der frühere Bayern-Profi Alexander Zickler trifft als Gladbacher Co-Trainer auf seinen Ex-Klub. Vor dem Duell spricht er über die beiden Vereine.

Ein Pass in die Tiefe, Alexander Zickler nimmt Tempo auf. Sein Gegenspieler kann nicht mithalten, Zickler spurtet an ihm vorbei und erläuft den Ball. Er nimmt Maß, schießt, trifft. So erzielte Zickler damals als Profi des FC Bayern oftmals seine Tore. Seit 2019 ist er Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach. An diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) trifft er mit den Fohlen im Bundesliga-Klassiker auf seinen langjährigen Klub, den Tabellenführer aus München.

Herr Zickler, das Duell zwischen Gladbach und Bayern hat eine große Tradition. Was bedeutet Ihnen dieses Spiel?

Alexander Zickler: Als Spieler habe ich tolle Duelle mitgemacht, im Olympiastadion und am Bökelberg. Ich hatte eine schöne Zeit beim FC Bayern, an die ich immer gerne zurückdenke. Es hat mir dort als Profi extrem viel Spaß gemacht, wie jetzt auch im Trainerteam in Gladbach. Für mich sind diese Spiele persönlich immer etwas ganz Besonderes.

Am 7. Dezember 2019 gelang Borussia ein 2:1-Heimsieg gegen die Münchener. Kann diese Partie jetzt als Vorlage dienen?

Zickler: Wir können einige positive Dinge daraus für das Spiel am Freitag mitnehmen. Wir müssen das zeigen, was wir vor allem in der letzten Viertelstunde abgeliefert haben. Also brauchen wir viel Mut, Vertrauen in unsere Qualität und dürfen uns nicht verstecken.

Arm in Arm: Alexander Zickler (r.) und Hasan Salihamidzic im Dezember 2000 als Bayern-Profis. Foto: imago

Der Spielplan ist in dieser Saison enorm eng getaktet, Gladbach ist auch noch in drei Wettbewerben vertreten. Worauf achten Sie bei der Arbeit im Trainerteam?

Zickler: Die Belastungssteuerung ist extrem wichtig. Es geht vor allem darum, die Spieler regenerieren zu lassen. Es ist eine besondere Zeit, die besondere Maßnahmen erfordert. Den einen oder anderen hat zudem Corona getroffen. Das kann man nicht beeinflussen. Ich ziehe den Hut vor den Jungs, wie sie alles meistern und trotzdem Freude und Energie mitbringen. Das ist großartig.

Sie sind als Co-Trainer mit ihrer Erfahrung als Angreifer vor allem für die Offensive zuständig. Wie sieht für Sie das ideale Angriffsspiel aus?

Zickler: Da greift ein Rädchen ins andere. Wir versuchen mutig von hinten heraus zu spielen und zu kombinieren. Wenn wir Angriffe zu Ende spielen können und vorne zum Abschluss kommen, dann haben wir viele Dinge richtig gemacht. Aber auch die Aufgaben gegen den Ball sind in der heutigen Zeit sehr wichtig. Das hat sich ein bisschen verändert im Vergleich zu früher. Die Stürmer heutzutage bekommen taktisch sehr viele Aufgaben mit. Es geht darum, frühzeitig Bälle zu erkämpfen und kurze Wege zum Tor zu haben. Wir achten auf die Laufwege und Aktivität der Stürmer.

Sie waren zu Ihrer aktiven Zeit ein enorm schneller Stürmer, hatten vor allem bei tiefen Pässen oft Vorteile durch ihre Geschwindigkeit. Sind Sie eigentlich immer noch so schnell?

Zickler: Vielleicht nicht mehr ganz so wie früher. Ich habe schon noch Geschwindigkeit, aber mit Breel Embolo mitzuhalten, wird doch eher schwierig (lacht). Ich bin froh, dass ich trotz der vielen Verletzungen so über die Karriere gekommen bin.

Große Erfolge als Bayern-Profi Alexander Zickler wurde am 28. Februar 1974 in Bad Salzungen geboren. Er spielte in der Jugend von Dynamo Dresden,wo er auch seine Profikarriere

begann. Von 1993 bis 2005 war er Stürmer des FC Bayern. Mit den Münchenern feierte er große Erfolge. Zickler gewann sieben Meistertitel und 2001

die Champions League. Als Bayern-Profi erzielte er in 214 Bundesliga-Spielen insgesamt 52 Tore. Im deutschen Nationalteam absolvierte er zwölf Einsätze.

2002 hatten Sie einen Tumor in der Wade, in den drei Jahren bis 2005 dann drei Schienbeinbrüche. Wie geht man als Spieler mit einer solchen Serie von Rückschlägen um?

Zickler: Es war schwer. Man fragt sich immer wieder: Warum ich? Warum schon wieder? Es kam zwischenzeitlich auch der Gedanke auf, ob es überhaupt noch Sinn macht. Ich habe aber dann wieder nach vorne geschaut. Man arbeitet auf den Tag X hin, an dem man wieder auf dem Rasen steht, mit den Kollegen trainieren kann. Es war keine einfache Zeit, aber eine, aus der man für die Zukunft viel mitnehmen konnte. Bei dem Pensum, das die Spieler heutzutage leisten müssen, ist immer mal wieder eine Verletzung dabei, die langwierig ist. Dann kann ich mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Was raten Sie den Spielern?

Zickler: Bei mir spielte es eine Rolle, dass ich zu früh auf den Platz zurückkam. Es ist natürlich das Schönste, wenn man wieder auf dem Rasen steht. Aber es ist ein Risiko dabei, zu früh anzufangen. Ich rate den Spielern, ein bisschen geduldig zu sein, lieber noch eine Woche länger zu pausieren, um auch in den nächsten Jahren noch Vollgas geben zu können.

Hat der FC Bayern Sie damals unterstützt in Ihrer schwierigen Zeit?

Zickler: Die Treue, die ich als Spieler dem Verein gezeigt hatte, bekam ich auch zurück. Als ich mir meinen letzten Schienbeinbruch im März zugezogen hatte und mein Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, hat Uli Hoeneß mich gefragt, ob ich es noch einmal probieren möchte. Er hat meinen Vertrag verlängert. Ich war damit medizinisch top versorgt. Ansonsten wäre es schwierig geworden, meine Karriere noch fortzusetzen mit der Verletzungshistorie. Ich bin dem FC Bayern extrem dankbar. Und besonders auch Uli Hoeneß.

Woran erinnern Sie sich aus Ihrer Zeit als Münchener besonders gerne zurück?

Zickler: Es gab viele sehr schöne Momente. Angefangen mit den Menschen, die ich kennengelernt, mit denen ich zusammengespielt habe. Dann natürlich auch die Erfolge, die man gefeiert hat. Es waren viele Highlights dabei: die Meisterschaften, der Champions-League-Sieg.

War die 1:2-Niederlage im Champions-League-Finale gegen Manchester United 1999 Ihr sportlich negativstes Erlebnis als Bayern-Profi?

Zickler: Auf jeden Fall. Wenn man in einem Finale so dominant agiert, die Möglichkeit hat, es früher zu entscheiden und dann in der Verlängerung unterliegt, kann man nicht bitterer verlieren. Das war schon das schlimmste sportliche Erlebnis.

Zum wem haben Sie noch Kontakt beim FC Bayern?

Zickler: Ich freue mich schon auf Hasan Salihamidzic, wenn er am Freitag kommt. Mit Brazzo habe ich ja lange zusammen gespielt. Auch mit Jens Jeremies telefoniere ich immer mal wieder. Wir haben uns auch mit einigen Spielern noch zwei, drei Mal pro Jahr getroffen. Das ist in dieser Phase jetzt eher schwieriger. Ich freue mich darauf, wenn ich die alten Kollegen wiedersehe.

Bei RB Salzburg haben Sie nach Ihrer Zeit in München auch unter dem heutigen Bayern-Trainer Hansi Flick gespielt, der dort 2006 Co-Trainer war. Wie denken Sie über ihn als Trainer und als Mensch?

Zickler: Leider war die Zeit zu kurz. Er wurde ja danach direkt Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Ich habe die Zeit mit Hansi Flick aber sehr genossen, weil er einfach ein cooler Typ ist, ein toller Mensch mit einem hohen Maß an Fachwissen. Er hat eine Top-Entwicklung genommen.

Was denken Sie über seinen Angreifer Robert Lewandowski?

Zickler: Ein Top-Stürmer, für mich einer der besten der Welt. Es ist bei solchen Spielern immer faszinierend. Man kennt ihre Stärken und sie sind trotzdem schwierig zu verteidigen. Das macht die Top-Stars auf dem hohen Niveau aus. Sie spielen über mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte da oben mit, bringen ihre Leistung Woche für Woche. Lewandowskis Auszeichnung zum Weltfußballer war absolut verdient. Er bringt alles mit, was man als Stürmer heutzutage braucht.

Gibt es in Gladbach einen Schlüsselspieler in der Offensive?

Zickler: Wir haben sehr viel Qualität, auch unterschiedliche Spielertypen. Wir können verschieden kombinieren, immer wieder schauen, was auf den nächsten Gegner passen könnte. Es gibt natürlich einen Konkurrenzkampf, aber man merkt nicht, dass er sich negativ auswirkt. Für uns ist wichtig, dass die Jungs gut drauf sind und wir am Wochenende die beste Entscheidung treffen können.

Sie sind mit Trainer Marco Rose 2019 aus Salzburg gekommen. Sind Sie zufrieden mit dem, was in Gladbach seitdem erreicht wurde?

Zickler: Wenn man zufrieden ist, dann ist die Gefahr groß, dass man sich zurücklehnt und darauf ausruht. Unsere Entwicklung passt. Wir sind ja ein paar neue Wege gegangen. Es macht unheimlich viel Spaß. Aber nur mit Spaß, Familiärem und guter Stimmung wird es schwierig. Es waren Ergebnisse wichtig. Und die waren auch da, in der vergangenen Saison mit dem Erreichen der Champions League. Das ist super. Aber wir wollen mehr. Marco ist auch einer, der extrem ehrgeizig ist.

Glückliche Gladbacher: Trainer Marco Rose und Co-Trainer Alexander Zickler mit ihrem Spielern nach dem 6:0-Sieg über Schachtjor Donezk in der Champions League im November 2020. Foto: dpa

Sie haben eine WG mit Marco Rose seit Ihrem Wechsel nach Gladbach. Wie läuft das Zusammenleben?

Zickler: Es hat sich eingespielt. Wir sind recht unkompliziert. Jeder kann auch sein eigenes Ding machen. Aber Fußball ist natürlich ein großes Thema bei uns. Und wenn mal kein Fußball im Fernsehen läuft, schauen wir auch andere Sachen. Wir sprechen natürlich auch über unsere Familien, die noch in Leipzig und Salzburg wohnen. Es ist natürlich wichtig, dass es ihnen gut geht.

Würden Sie auch gerne mal Cheftrainer werden?

Zickler: Ich fühle mich in dem Team sehr wohl. Solange ich nicht das Verlangen in mir spüre, ausbrechen zu wollen, um selber mal was zu machen, bleibt es auch so. Die Konstellation, die wir in Gladbach haben, ist schon besonders.

Wodurch zeichnet sich der Klub Borussia Mönchengladbach aus Ihrer Sicht aus?

Zickler: Es ist extrem familiär, was ja auch schwierig ist in der heutigen schnelllebigen Zeit. Man hat immer wieder ein gutes Gefühl, wann man hierhin kommt. Die Mitarbeiter, der Staff, die Mannschaft – es passt einfach alles. Es ist unglaublich schön, hier zu arbeiten.

Kurz vor Weihnachten haben Sportdirektor Max Eberl und Geschäftsführer Stephan Schippers nach ihren Vertragsverlängerungen über die personelle Kontinuität und gemeinsame Visionen gesprochen. Haben Sie im Trainerteam langfristige Ziele bei Borussia?

Zickler: Wir wollen so schnell es geht den Abstand zu den Mannschaften, die oben sind, verkleinern. Das ist nicht ganz einfach, weil vielleicht auch die Möglichkeiten bei diesen Klubs andere sind. Unser Ziel ist, den Weg, den wir eingeschlagen haben, kontinuierlich weiterzugehen und die Leistungen zu bestätigen. Aber wir versuchen auch immer wieder, Dinge zu verbessern, an ihnen zu arbeiten.